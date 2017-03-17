Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Alzaymırı erken teşhis yöntemi geliştirildi

Güney Koreli bilim adamları, alzaymır hastalığının erken teşhisinde kullanılacak bir biyogösterge geliştirdi.

A+A-

Alzaymırı erken teşhis yöntemi geliştirildi

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Bilim, Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri Bakanlığı, Seul Ulusal Üniversitesinden Moon In-hee öncülüğündeki ekibin, kan örneklerinde “beta-amiloid” adlı proteini tespit edebilen bir kit geliştirdiğini açıkladı.

“Beta-amiloid” proteininin beyindeki varlığı alzaymırın erken belirtilerinden sayılıyor.

Moon, geliştirdikleri biyogöstergenin yüzde 90 doğru tanı koyduğunu kaydetti.

Kullandıkları teknolojinin öncekilerden farklı olduğunu belirten Moon, bu sayede hastalığın görünür belirtisi ortaya çıkmadan alzaymırı teşhis edebileceklerini ifade etti.

Alzaymır hastalığı için hala etkili bir teşhis ve tedavi yöntemi bulunmuyor.

Görünür belirtileri, genellikle hastalığın başlangıcından sonraki 10 yıl içinde ortaya çıkan alzaymırda teşhis konulduğunda da çok geç kalındığı için tedavi girişimleri yanıt vermiyor.

AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Hollanda’da “bilim ve teknoloji” festivali Hollanda’da “bilim ve teknol...

Hollanda'nın Lahey kentinde,''Generation Discover'' adlı bilim ve teknoloji festivali düzenlendi....

Cepten konuşmada Avrupa birincisiyiz Cepten konuşmada Avrupa birincisiyiz

İçinde bulunduğumuz yılın ikinci çeyreğinde 11 milyona yakın sabit abonenin yanında mobil hizmetlere abone olanların sayısı 76,6 milyon...

Wi-Fi’dan 100 kat hızlı internet geliyor Wi-Fi’dan 100 kat hızlı internet geliyor...

Ultra hızlı wi-fi için geri sayıma başlandı. Brown Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, testlerin başarılı sonuçlar verdiği bilg...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Almanya’da vatandaş elektirik faturasını ödemekte zorlanıyor Almanya’da vatandaş...

Almanya'da geçen yıl yaklaşık 330 bin hanenin elektriği, fat...

Ziraat Bankası Özbekistan’daki yatırımlarını büyütüyor Ziraat Bankası Özbekistan...

Ziraat Bankası, UTBANK hisselerinin tamamını alarak Özbekist...

Açlığı silah olarak kullanmak savaş suçudur Açlığı silah olarak kulla...

BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Elver, "Gıda, gıda yardımı ve g...

Hollanda’da mahkemeden camiye destek kararı Hollanda’da mahkeme...

Hollanda'daki Rotterdam Mahkemesi, Rotterdam Belediyesinin A...

Avrupalı Türkler’den Kızılay’a 3 milyon TL bağış Avrupalı Türkler’de...

UETD “Avrupalı Türkler Yardım Elini Uzatıyor” kampanyasının ...

Hollanda’da asgari ücret dikkate alınmayacak Hollanda’da asgari ...

Hollanda'da yeni hükümetin protokol anlaşmasına göre asgari ...

Çocuğuna Cihat ismini koymak isteyen aile hakkında şikayet Çocuğuna Cihat ismini koy...

Fransa'da çocuğunun ismini Cihat koymak isteyen aile hakkınd...

Telekom şirketlerine ‘ müşterileri mağdur ediyorsunuz ‘ uyarısı Telekom şirketlerine R...

Hollanda Tüketici ve Piyasa Denetleme Kurumu ACM, T-Mobile v...

Dünya’da ilk. Altın satan ATM’ler geliyor Dünya’da ilk. Altın...

Elektronet Yönetim Kurulu Başkanı Kaptana, "Dünyada ilk olar...

Belçika, madeni para basmayı bıraktı Belçika, madeni para basm...

Belçika Kraliyet Darphanesi, bugün itibarıyla madeni para ba...

VIDEO GALERİ