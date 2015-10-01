Artık kokular da internetten gönderilebilecek

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Teknolojinin günlük hayata ulaşması halinde internet sadece yazı ve görüntülerin dolaştığı bir yer olmaktan çıkıp aynı zamanda kokuların da tüttüğü bir alan haline gelecek.

İnsanın sahip olduğu beş duyusunu kopyalayıp cep telefonuna sığdırmaya yönelik yarış sürüyor. Görmeyi fotoğraf özelliği, duymayı mikrofon ve dokunmayı da ekran üzerinden dijitalleştiren şirketler şu sıralar koku alma özelliğimizi dijitalleşmek için çalışıyor.

Bu konuda en iddialı şirketlerin başında ise ABD’li Aromyx geliyor. Silikon Vadisi’nin en dikkat çekici girişimci kuruluşlarının başında gelen şirket, geliştirdiği yeni nesil bir teknolojiyle insanların koku alma duyularını dijital olarak kopyalayabileceğini açıkladı.

‘SMELLFIE’ DÖNEMİ BAŞLIYOR

HaberTürk’ün aktardığına göre, kokunun dijitalleşmesiyle artık ‘smellfie’ (koku çekim) dönemi başlayacak. Selfie olarak bilinen ‘özçekim’ önce insanların sonra da yemek görüntülerinin internette paylaşılmasına neden oldu.

TASARIM YAPILACAK

Buna göre şirketin insanın koku alma reseptörlerini kopyalayarak tasarladığı ‘EssenceChip’ adlı bir çip kokuları kimyasal olarak algılıyor. Ardından elde edilen veriler yazılımlar yardımıyla üç boyutlu olarak dijitalleştiriliyor.

Böylece kokular başta sabit bilgisayarlar ve akıllı telefonlar olmak üzere her türlü cihazla internet üzerinden gönderilir hale gelirken aynı zamanda yapıları da istenildiği gibi değiştirilebiliyor.

İlk etapta sabit bilgisayarlarda kullanılması planlanan sistem renkli yazıcı gibi çalışan ek donanımlar gerektirecek. Aynı gelen fotoğrafın renkli yazıcıda yazdırılması gibi mail yoluyla gelen kokular da içinde 4-5 farklı kimyasal madde bulunan kartuşların yardımıyla üretilecek. Aromyx’in asıl hedefi ise hem kokuları algılayan ‘EssenceChip’i hem de gelen kokuları püskürten teknolojiyi bir an önce küçültüp cep telefonlarına sığacak ölçülere getirmek.

Teknoloji planlandığı gibi gündelik hayata geçerse taze kızarmış köfte kokusundan lezzetli bir kirazın tadına kadar akla gelen her koku ve tat kopyalanıp aynı ses ve fotoğraflarda olduğu gibi sanal hayatın bir parçası haline gelecek. Diğer yandan yapılan araştırmalar koku duyusuna yönelik hazırlanacak yeni nesil reklamların dünya çapında 100 milyar dolarlık yepyeni bir sektör oluşturacağını gösteriyor.

GELECEKLERİ PARLAK

Aromyx’in bilim grubu lideri Dr. Bill Harries ve şirketin CEO’su Chris Hanson kullanıcıların koku tercihlerini pazarlayarak servet kazanmayı planlıyor. Ayrıca sosyal medya ortamına düşecek yeni nesil kokuların en çok beğenilenlerinin patentlenip yeni ürün ve hizmetlere dönüştürmesi de şirkete parlak bir gelecek vaat ediyor.Ev ve bürolarımızdaki yazıcılara benzer cihazların içerisine yerleştirilecek kimyevi kartuşlar kokuların algılanması ve üretilmesine yardımcı olacak.

PARFÜM ŞİRKETLERİ SİSTEMİ DESTEKLİYOR

İnsanların hangi koku ve tatlardan hoşlanıp hoşlanmadığını bilmek şirketlere avantaj sağlayacak. Tüketicilere yönelik koku ve tat temelli tamamen kişisel nitelikte reklam kampanyaları yapılacak. Örneğin pastaneler poğaça ve simit gibi unlu mamullerin kokusunu sevenlere kahvaltı saatinde kokulu e-posta atacak. Kahve ve parfüm üreticileri sistemin bir an önce hayata geçmesi için Aromyx’e destek veriyor.

KOKU VE TADI KOPYALAMA NASIL YAPILIYOR?

Dr. Bill Harries insanın ağız ve burun bölgesinde tat ve koku almaya yönelik en az 800 reseptörün olduğunu söyledi. Bu rakamın çok daha yüksek de olabileceğine işaret eden Harries kendilerinin söz konusu reseptörlerin bir kısmını kimyasal olarak kopyaladıklarını belirtti.

Harries ve ekibi 362 adet reseptörü kimyasal olarak kopyalayarak ‘EssenceChip’ adı verilen bir işlemcinin içerisine yerleştirdi. Kahve gibi güçlü koku kaynaklarının yanına konarak test edilen ‘EssenceChip’ 30 dakika sonunda kokuyu dijital olarak kopyalamayı başardı.

Eskiden fotoğrafların banyodan geçirilmesi sonrası görüntü elde edilmesi gibi dijitalleşmiş koku da benzer bir işlem sonrası istendiği kadar kopyalanabilir hale geliyor.

RENKLİ YAZICI BENZERİ CİHAZLAR KOKULARI EVLERİMİZE TAŞIYACAK

Kokuların dijitalleşmesi yeni nesil cihazların da tasarlanmasına neden olacak. Aynı renkli yazıcı mantığıyla çalışacak bu ürünler, içlerindeki 4-5 farklı kimyevi kartuş yardımıyla milyonlarca kokunun oluşturulmasını sağlayacak. Böylece evinizdeki bilgisayarınıza sevdiklerinizden veya şirketlerden kokulu bir mesaj geldiğinde bu yazıcı gelen kokuyu çözümleyip istendiğinde sprey halinde püskürtecek.

Ancak Aromyx ve benzeri şirketlerin para kazanmak istediği konu elbette tam olarak bu değil. Şirket insanların kendileri açısından vazgeçilemez veya tamamen itici buldukları kokuların neler olduğunu öğrenmek istiyor. Koku ve tat tercihleri bir insanı tanımlayan temel özelliklerin başında geliyor. Bu tercihlerin bilinmesi ve kişiyle eşleştirilmesi ise insanların dijital dünyada oluşturulmaya çalışılan dijital profillerinin en önemli parçalarından biri olacak. Bu verilerin pazarlanması ise çok ciddi güvenlik sorunlarını beraberinde getirecek.

Kaynak Haber7