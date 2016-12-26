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Bilim dünyasını değiştirecek 10 buluş

Geçen yılın en iyi 10 teknolojik buluşu, tıp, elektronik, fizik, kimya ve mühendislik alanlarında gerçekleştirildi.

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Bilim dünyasını değiştirecek 10 buluş

Geçen yılın en iyi 10 teknolojik buluşu, tıp, elektronik, fizik, kimya ve mühendislik alanlarında gerçekleştirildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ural Akbulut, Science ve Nature gibi bilimsel kaynaklardan 2016’da dünya bilim dünyasında yaşanan önemli gelişmeleri, 750 buluş arasından derledi.

Buna göre, 2016’nın en etkileyici buluşlarından biri Malibu-California’da HRL Laboratuvarındaki araştırmacıların geliştirdikleri yöntemle 3D yazıcılarla çeşitli seramikleri üretmeyi başarmaları oldu.

Antibiyotiklere dirençli bakterileri yok eden nano parçacıklar

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Colorado Üniversitesi biyokimya laboratuvarında, özel tasarlanıp ışınla uyarılan yarı iletken nano parçacıklarla antibiyotiklere karşı dirençli bakteriler etkisiz hale getirildi. Projenin yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Prashant Nagpal, daha önceki çalışmalarda nanometre boyutundaki altın veya gümüş parçacıklarının da bakterileri yok ettiğinin belirlendiğini ancak bu metallerin sağlıklı hücrelere de zarar verdiğini açıkladı.

Teleskopların boyunu kısaltan teknoloji
ABD’de Lockheed Martin İleri Teknoloji Merkezi’nin yöneticileri, klasik teleskoplarda kullanılan büyük mercek ve aynaların yerine, binlerce küçük merceğin kullanıldığı SPIDER adı verilen bir teleskop geliştirdiklerini açıkladı.

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Proje yöneticilerinden araştırmacı Danielle Wuchenich, klasik teleskopların 400 yıldır insan gözünün çalışma prensibine benzer şekilde tasarlandığı için boyutlarının çok büyük olduğunu belirtti ve yeni geliştirdikleri bu teknikle büyük ayna ve büyük merceklere gerek kalmadığı için yeni teleskobun çapı fazla küçülmese de uzunluğunun çok kısalacağını açıkladı.

Felçli parmakları hareket ettiren elektronik devre
Ohio State Üniversitesinde, kol ve bacaklarını oynatamayan felçli hastanın beynine özel tasarlanmış bir elektronik devre takıldı.

Hasta, bu elektronik devre sayesinde sağ eliyle klavyeli bir gitarı çalabildi. Doktorlar, çalışmanın ilk döneminde felçli hastadan parmaklarını hareket ettirmeyi düşünmesini isteyip o anlardaki beyin aktivitelerini kaydetti.

Kalem boyutundaki mikroskopla kanser tanısı
Washington Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde Yrd. Doç Dr. Jonathan Liu ve ekibi, kanser hücrelerini normal hücrelerden ayırt edebilen kalem boyutunda bir mikroskop geliştirdi.

Özellikle beyin cerrahlarının ameliyat sırasında şüphelendikleri dokularda kanser hücresi olup olmadığını anlamaları için bu tür bir mikroskobun çok yararlı olacağı belirtildi. Boyutu çok küçültülen bu özel konfokal mikroskop sayesinde, bazı sağlıklı dokuların ameliyat sırasında gereksiz yere kesilip alınmasının önleneceği açıklandı.

Dünyanın en ince güneş pili
Dünyanın önde gelen üniversitelerinden MIT’de geliştirilen yeni güneş pilinin ne kadar ince olduğunu göstermek için pil, sabun köpüğü üzerine yerleştirildi. Dünyanın en ince ve hafif güneş pilinin üzerine konulduğu sabun köpüğünün patlamadığını gösteren fotoğraflarla 25 Şubat’ta basına açıklama yapıldı.

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Prof. Dr. Vladimir Bulovic ve ekibinin geliştirdiği güneş pilinin, kumaş, kağıt veya plastik filmler üzerine yerleştirilerek kullanılabileceği açıklandı.

Kanseri erken teşhis edebilen algılayıcı
Case Western Reserve Üniversitesinde, çok seyreltik çözeltilerdeki moleküller arasından tek bir molekülü tanımlayabilen bir algılayıcı geliştirildi. Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Giuseppe Strangi, bu algılayıcıyla kanserin çok erken evrelerde teşhis edilebileceğini açıkladı.

Üç atom kalınlığında elektronik yonga
Stanford Üniversitesi tarafından, molibden sülfür adlı bileşikten, üç atom kalınlığında elektronik yonga yapıldığı açıklandı. Projenin yöneticisi elektronik mühendisliği bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Eric Pop, amaçlarının çok ince elektronik yongalar üreterek elektronik cihazların küçültülüp hafifletilmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Güneşi örnek alan enerji üretme deneyi

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Almanya’da Max Planck Enstitüsü-Plazma Fiziği laboratuvarlarında, güneşteki gibi enerji üretmesi planlanan “stellarator” denilen cihazda, hidrojen plazması üretildi. Güneşteki hidrojen atomları, birbiriyle kaynaşarak helyum atomları oluştururken füzyon enerjisi ortaya çıkıyor.

KAYNAK AA

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