Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Cepten konuşmada Avrupa birincisiyiz

İçinde bulunduğumuz yılın ikinci çeyreğinde 11 milyona yakın sabit abonenin yanında mobil hizmetlere abone olanların sayısı 76,6 milyon oldu. Türkiye, aynı çeyrek içerisinde 441 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Avrupa birincisi oldu.

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Cepten konuşmada Avrupa birincisiyiz

Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, Türkiye’nin mobil kullanım alışkanlıklarını inceledi. Ajans Press’in Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK) verilerini derlediği incelemede, haberleşme sektöründe yaşanan gelişmelerin hız kazandığı belirtildi.2017 yılının ikinci çeyreğinde 11 milyon sabit abonenin yanında 76,6 mobil abone sayısıyla penetrasyon oranının yüzde 96’ya kadar ulaştığı saptandı. Ajans Press ve ITS Medya’nın aynı dönem içerisinde gerçekleştirdiği medya incelemesinde Nisan Haziran arasında mobil kullanımla ilgili 13 bin 214 haber çıkışı tespit edilirken, cepten internet hakkında 2 bin 740 haber yansıması çıktığı belirtildi.

Türk halkının aylık 441 dakikalık mobil kullanım süresiyle Avrupa birincisi olduğu çeyrek dilimde, 3 milyona yakın abonenin hat taşıma işlemi gerçekleştirdiği belirtildi. Numarasını taşıyanların sayısı ise günümüze kadar 106,5 milyonu buldu.4.5G’nin hayata geçmesiyle beraber bu teknolojiyi 59,9 milyon vatandaş kullanamaya başlarken, kullanıcıların aylık ortalama 6,3 GB data kullandığı belirtildi. Yapılan araştırmada cihazı ve sim kartı nedeniyle 4,5G’ye abone olamayan 24,9 milyon vatandaş bulunuyor. Fiber kablo uzunluğu ise 304 bin 530 kilometreye ulaştı.

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