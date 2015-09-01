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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Çin’de yapay zekalı robot insanları yendi

Çin’de bilgi yarışmasında aralarında Harvard mezunu bir yarışmacının da bulunduğu rakiplerine galip gelen “Wangzai” adlı yapay zekalı robot birinci oldu.

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Çin’de yapay zekalı robot insanları yendi

Çin’de yapay zekalı robot, ülkedeki popüler bilgi yarışmasında insan rakiplerini yenerek birinci oldu.

Çinli internet arama motoru Sogou tarafından geliştirilen “Wangzai” adlı yapay zekalı robot, “Who’s Still Standing?” adlı Amerikan bilgi yarışma programının Çin versiyonu “Yizhan Daodi”ye katıldı.

Geniş bilgi depolama kabiliyeti ve insanların mimiklerini taklit etme becerisi ile dikkatleri çeken Wangzai, aralarında Harvard Üniversitesi mezunu bir yarışmacının bulunduğu rakiplerini yenerek büyük ödülü kazandı.

Yarışmada yöneltilen soruları hızlı şekilde algılayarak anında cevaplayan Wangzai izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Robotu geliştiren teknoloji firması, Wangzai’ın bağımsız analiz, hızlı algılama ve tepki verme özellikleri sayesinde sorulara milisaniyeler içinde yanıt verebildiğini belirtti.

KAYNAK AA

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