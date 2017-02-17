Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Dünyanın 8. kıtası sular altında gizleniyor olabilir

Bilim adamları, Pasifik Okyanusu’nun altında dünyanın sekizinci kıtası olarak kabul edilebilecek bir kara parçası buldu.

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Dünyanın 8. kıtası sular altında gizleniyor olabilir

“Geological Society of America’s Journal” dergisinde yayımlanan makaleye göre, bilim adamları Pasifik Okyanusu’nun güneybatısında yüzde 94’ü sular altında kalmış “Zealandia” adlı yeni bir kara parçası üzerinde çalışmalar yürüten bilim adamları, buranın dünyanın 8. kıtası olabileceğini ortaya koydu.

Zealandia, yaklaşık 5 milyon kilometre karelik yüz ölçümüyle Avustralya kıtasının üçte birine denk düşüyor.

Yeni Zelanda’nın kuzeyi, Güney Adası ve Yeni Caledonia da bu kara parçasına bağlı.

Araştırmanın başyazarlarından Yeni Zelanda Yer Bilimcisi Nick Mortimer, bilim adamlarının Zealandia üzerinde 20 yıldan daha uzun süredir çalıştığını belirtti.

Zealandia’yı kıta olarak adlandırmanın listeye yeni bir isim eklemekten daha fazlası olduğunu vurgulayan Mortimer, “Bu kıta sular altında kalmış ancak kırılmamış. Bu durum kıtasal kabukların birleşmesi ve kırılmasını keşfetmek adına önemli.” dedi.

AA

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