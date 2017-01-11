Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Facebook’tan bir bomba daha!

Facebook, doğruluğu kesin olmayan haberlerin platform üzerinde yayılmasını engellemek ve basın sektörüyle ilişkilerini güçlendirmek amacıyla habercilik projesi başlattı.

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Facebook’tan bir bomba daha!

ABD başkanlık seçimi sırasında Facebook üzerinden yayılan yalan haberler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Facebook’un Ürün Direktörü Fidji Simo yaptığı yazılı açıklamada, sosyal paylaşım sitesi üyelerinin fikir ve haberleri paylaşıp tartışmaya büyük ilgi gösterdiğini, bu konuda sağlıklı bir haber ortamı oluşturmanın Facebook’un görevi olduğunu belirtti.

Simo, “Bugün, Facebook ve basın sektörü arasındaki bağları güçlendirmek için yeni bir program tanıtıyoruz. Haber kuruluşlarıyla ortaklığımızı ileriye taşımak adına yayıncı ve eğitimcilerle yeni ürünlerin geliştirilmesinde iş birliği yaparak dijital çağda insanların doğru bilgilendirilmesine nasıl katkı sağlayabileceğimiz üzerinde çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Facebook Habercilik Projesi’nin üç temel amacı bulunduğuna işaret eden Simo, projenin amaçlarını sosyal ağ için haber ürünlerinin geliştirilmesi, gazetecilere yönelik eğitim ve kullanıcılara yönelik eğitim olarak sıraladı.

Haber ürünlerinin geliştirilmesi kapsamında yerel basına hedef kitleye ulaşma desteği verileceğine dikkati çeken Simo, kullanıcıların Facebook üzerinden favori basın kuruluşlarına üyeliği konusunda da çalışmalar yapacaklarını söyledi. Simo, Facebook mühendislerinin ev sahipliğinde basın kuruluşlarıyla düzenli olarak toplantılar (hackathon) düzenleneceğini kaydetti.

Simo, 360 derece video ve fotoğraf görüntüleme, canlı yayın ve içeriklere hızlı ulaşım sağlayan “Instant Articles” özelliklerini geliştirmeye yönelik çalışmaların da devam ettiğini duyurdu.

Facebook’un doğruluğu kesin olmayan haberlerin paylaşımı ve yayılmasını önlemek için birçok kuruluşla yeni formatlar üzerinde çalıştığını vurgulayan Simo, Facebook Habercilik Projesi’nin, sosyal paylaşım ağında haberciliğin gelişmesine ve haber paylaşımına önemli katkı sunacağını sözlerine ekledi.

KAYNAK AA

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