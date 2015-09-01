Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Galaxy S6 Edge de Alev Aldı!

Son aylarda Samsung’un şöhreti ne yazık ki patlamalarla zedelenmeye devam ediyor.

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Galaxy S6 Edge de Alev Aldı!

Yılın başlarında iyi giden ancak Galaxy Note 7 faciasından sonra adet fiyasko gibi bir yıl yaşayan Samsung son olarak Galaxy S6 Edge cihazının patlamasıyla sarsıldı. Note 7 cihazların patlama ihtimaline karşın toplama kararı alınmıştı. Bu nedenle cidid bir şekilde maddi ve manevi zarara uğramıştı. Patlayan telefonunu Reddit’te paylaşan kullanıcı bu durumu Samsung’a bildirmiş ancak değişim ve iade konusunda birşey konuşmamışlar.

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Kullanıcı konuyla ilgili Afrika’da çektiği fotoğraf koleksiyonunun kaybolduğuna üzüldüğünü dile getiren kullanıcı kimseye birşey olmadığına sevindi. Çünkü telefon komidin üzerinde patladı eğer yatağının içerisinde patlasaydı olası bir yaralanma durumu olabilirdi. Fotoğrafları her zaman yedeklemekte fayda var zira kullanıcı telefonun yanmış olmasına değil içindeki fotoğraflara üzülüyor.

Bu patlamanın altında birçok sebep olabilir. Yıllar geçtikçe çeşitli markalardan farklı telefon patlama olaylarını gördük ancak Samsung adeta bu işe fazlasıyla bulaştı ve raporlarda daha fazla ağırlığı var. Şirket Note 7’nin kusurlu olduunu belirtti ancak Galaxy S6 Edge için bir rapor hazırlamaya yanaşmadı. Tüketcilerin Samsung ile ilgili endişelerini gidermek için Güney Koreli firmanın birşeyler yapması güven kazanması gerekiyor..

KAYNAK VETEKNOLOJI.NET

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