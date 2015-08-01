Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Gıda zehirlenmesine yol açan bakteri kansere karşı etkili

Bilim adamları, fareler üzerinde yaptıkları bir deneyde insanlarda gıda zehirlenmesine yol açan Salmonella bakterisini kullanarak kansere karşı güçlü bir bağışıklık tepkisi uyandırmayı başardı.

A+A-

Gıda zehirlenmesine yol açan bakteri kansere karşı etkili

Foto: Arşiv

Bilim adamları, fareler üzerinde yaptıkları bir deneyde insanlarda gıda zehirlenmesine yol açan Salmonella bakterisini kullanarak kansere karşı güçlü bir bağışıklık tepkisi uyandırmayı başardı.

Güney Kore’de Chonnam Ulusal Üniversitesinden bilim adamları, insan kolon kanseri hücreleri enjekte edilmiş fareler üzerine yaptıkları deneyde, Salmonella bakterisinin güçlendirilmiş bir versiyonunun tümörleri gerilettiği ve bu tür tedavilerde ilk kez kanserli hücrelerin yayılmasını engellediğini belirledi.

Deney için insanlarda gıda zehirlenmesine yol açan bakterinin vücuttan kolay atılabilen zararsız bir türünü, “Flab” ismi verilen bir protein enzimini salgılayacak şekilde güçlendiren bilim adamları, ardından bunu 20 kanserli fare üzerinde denedi. Üç gün sonra farelerin bakteriyi iç organlarından tamamen temizlediği fakat bakterinin kanserli hücrelerde yaşamaya devam ettiği görüldü. Aradan 120 gün geçtikten sonra 20 fareden 11’inde kanserli hücrelerin tamamen yok olduğu gözlendi.

Farelerin tamamı sonunda kanserden öldü

Öte yandan Salmonella’nın “Flab” proteinini salgılamayan versiyonunun kanser hücrelerine enjekte edildiği kontrol grubu farelerin tamamının sonunda kanserden öldüğü kaydedildi.

Bilim adamları sonraki adımda bakterinin protein salgılayan bir versiyonunu 8, salgılamayan bir versiyonunu da 6 fare üzerinde test etti. Kontrol grubu olarak belirlenen fazladan 7 fareye ise hiçbir bakteriyel müdahalede bulunulmadı. 27 gün sonra hem protein salgılamayan bakterinin enjekte edildiği farelerde hem de hiç bakteri enjekte edilmeyen farelerde kanserli dokularda düzinelerce yayılma tespit edilirken, enzim salgılayan bakterinin enjekte edildiği farelerde yalnızca dört fazladan tümörün yayıldığı görüldü.

Araştırmanın sonuçları “Science” dergisinde yayınlandı.

AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Hollanda’da ofisleri bakteriler ısıtacak Hollanda’da ofisleri bakteriler ıs...

Hollanda'nın Rotterdam kentinde ofislerin ısınmasında bakterilerin kullanılacağı belirtildi....

Türk bilim adamının başarısı Türk bilim adamının başarısı

FBI'nın 2 saatte yaptığı testi 34 dakikaya indirdi...

Miyopiye yol açan hücre bulundu Miyopiye yol açan hücre bulundu

Bilim adamları, retinada işlev bozukluğu meydana geldiğinde miyopiye (uzağı görememe) neden olabilecek bir hücre keşfetti....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
Hollanda’da siyasi partiler anayasayı çiğniyor Hollanda’da siyasi ...

Yapılan araştırma sonucuna göre Hollandalı siyasiler anayasa...

Sınırdışı edilecek Türk vatandaşı için veliler seferber oldu Sınırdışı edilecek Türk v...

Anaokulda öğrenim gören küçük Berat’ın babasının sınır dışı ...

Türkler ve Faslılar kendilerini Hollanda’ya ait hissetmiyor Türkler ve Faslılar kendi...

Sosyal Kültürel Planlama Bürosu SCP tarafından yapılan araşt...

Breda’da el bombası paniği Breda’da el bombası...

Hollanda'nın Breda kentinde bulunan Esser sokağında polisin ...

‘ Kes kaç ‘ çılgınlığında ilk tutuklama ‘ Kes kaç ‘ ç...

Hollanda'da kadınlara gizlice yaklaşıp saçlarından bir tutam...

İstihdam son beş yılın en iyi seviyesinde İstihdam son beş yılın en...

Merkezi İstatistik Bürosu CBS tarafından açıklanan rakamlara...

Cengiz Gürz, bu kez umutlu… Cengiz Gürz, bu kez umutl...

Hollanda'nın IJmuiden kentinde 2 Temmuz 2011 günü gözaltına ...

Gıda zehirlenmesine yol açan bakteri kansere karşı etkili Gıda zehirlenmesine yol a...

Bilim adamları, fareler üzerinde yaptıkları bir deneyde insa...

Az yemek yaşlanma sürecini yavaşlatıyor Az yemek yaşlanma sürecin...

Bilim adamları, kalori tüketimini azaltmanın hücrede yaşlanm...

Ortaköy saldırısının planlayıcısı yakalandı Ortaköy saldırısının plan...

Ortaköy'deki terör saldırısının planlayıcılarından olduğu be...

VIDEO GALERİ