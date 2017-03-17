Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da “bilim ve teknoloji” festivali

Hollanda’nın Lahey kentinde,”Generation Discover” adlı bilim ve teknoloji festivali düzenlendi.

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Hollanda’da “bilim ve teknoloji” festivali

Malieveld Meydanı’nda, uluslararası bir petrol şirketince bu yıl 2’ncisi yapılan etkinliğe halk yoğun ilgi gösterdi.

Festivale okul gezileri ile gelen öğrencilerin yanı sıra ailesi ile birlikte olan çocuklar da katıldı.

Küreselleşme, otomasyon ve enerji gibi temaların ele alındığı festivalde hazırlanan atölyelerde, katılımcıların gelecek nesillere yönelik tecrübe edinebilecekleri imkanlar sunuldu.

Festivalin amacının ise çocukların oyunlarla bilim ve teknoloji ile tanışmalarını sağlamak olduğu belirtildi.

Geçen yıl 30 bin kişinin katıldığı festival, 8 Ekim Pazar gününe kadar sürecek.

Foto Galeri:

AA

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