Hollanda’da ofisleri bakteriler ısıtacak

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Trouw gazetesinde yer alan haberde, gıda atıklarıyla elde edilen biyogaz sistemiyle ofislerin ısıtılacağı aktarıldı. TU Delft üniversitesinde okuyan ve tezinde gıda atıklarıyla elde edilen biyogaz ile ısınma sistemini tasarlayan Philip Troost, ilk denemenin önümüzdeki yaz aylarında Rotterdam’da yapılacağını duyurdu.

Projeye dahil olan ofislerin kapı önlerine yerleştirilecek olan üç deniz konteynerlerde biyogaz sistemiyle ısınma yöntemini test edeceği bildirildi. Bu konteynerlerin içerisinde bulunan bakterilerin gıda atıklarını biyogaza çevirerek ısıtma yöntemini geliştireceği belirtildi.

SONHABER.EU