Kanserli hücreleri imha eden madde geliştirildi

Güney Kore’de, Ulsan Üniversitesinden Lee Chang-hwan’ın başkanlığındaki ekip, rehmannia isimli bitkiden, kanser tümör hücrelerini seçerek imha eden bir madde elde ederek geliştirdi. Bu maddenin beyin kanseri tedavisinde etkili olması bekleniyor.