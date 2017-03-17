Kanserli hücreleri imha eden madde geliştirildi

Güney Kore’de, Ulsan Üniversitesinden Lee Chang-hwan’ın başkanlığındaki ekip, rehmannia isimli bitkiden, kanser tümör hücrelerini seçerek imha eden bir madde elde ederek geliştirdi. Bu maddenin beyin kanseri tedavisinde etkili olması bekleniyor.
Güney Kore Bilim ve Geleceği Planlama Bakanlığı, bu maddenin beyin kanseri tedavisine potansiyel tedavi olacağını söyledi.
Araştırma ekibinin başkanı Lee, bu araştırmayla tabii maddeler kullanılarak kanser hücrelerini yok edebileceğini, birçok kanser hastalığının yanı sıra kanser aşısının da geliştirilmesinin beklendiğini söyledi.
Oncoimmunology dergisinin son sayısında yayınlanan araştrma, Güney Kore Bilim Bakanlığı tarafından destekleniyor.
İHA
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