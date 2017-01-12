Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Kargoyu ‘drone’lar taşıyacak

Norveçli bir şirketin tasarladığı ve 200 kilogramdan fazla yük taşıyabilen insansız hava aracı, kargo taşımacılığının yanı sıra arama kurtarma alanında da kullanılabilecek.

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Kargoyu ‘drone’lar taşıyacak

Norveç’in insansız hava aracı (drone) üretim şirketi Griff Aviation’un Sosyal Medya Yöneticisi Nikolas Gogstad-Andersen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 200 kilogramdan fazla yük kaldırabilen sekiz pervaneli insansız hava aracını, Türkiye’de de pazarlayacaklarını ancak tarihin henüz belli olmadığını söyledi.

Ürünün fiyatının bu yılın ilk aylarında duyurulacağını belirten Gogstad-Andersen, şöyle konuştu:

“Griff 300, kargo ve arama kurtarma operasyonlarında kullanılabilecek. Yiyecek, kereste, beton veya istediğiniz herhangi bir şey taşıyabilirsiniz. Müşteri, ne taşıyacağı konusunda bizi bilgilendirirse, aracın yük kapasitesini ona göre uyarlayacağız. Sipariş üzerine yapılmış bir su tankı ile ‘drone’u yangın söndürme ya da sulama gibi işlemlerde de kullanabilirsiniz.”

“Her müşterimizin talebini karşılamaya çalışacağız”
Söz konusu aracın hedef kitlesini, özel sektör ve tarım olarak belirlediklerini, kolluk güçlerine de satmayı planladıklarını anlatan Gogstad-Andersen, “Her müşterimizin talebini karşılamaya çalışacağız. Griff ürünleri, başkasına zarar verme eğilimi olan hiç kimseye satılmayacak.” dedi.

Gogstad-Andersen, kamera sayesinde aracın, kullanıcıya sanki bir helikopterde oturuyormuş hissini vereceğini belirterek, “2017’de daha küçük ve büyük ebatlarda geliştirilmiş ‘drone’lar Griff ailesine katılacak.” diye konuştu.

Norveç’in Sykkylven şehrindeki Griff Aviation şirketinde üretilen Griff 300, 226,7 kilogram ağırlığındaki bir yükü kaldırabiliyor. Söz konusu araç, yüklü bir şekilde 45 dakika uçabiliyor. Griff 300’ün böyle bir yükü taşıyabilen, türünün tek örneği olduğu belirtildi.

KAYNAK AA

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