Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Nokia’nın 3310 modeli geri dönüyor

Nokia’nın sağlamlığı ve uzun şarj ömrüyle bir dönemin “efsanesi” olarak adlandırılan telefon modeli 3310 geri dönüyor.

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Nokia’nın 3310 modeli geri dönüyor

Nokia’nın sağlamlığı ve uzun şarj ömrüyle hafızalara kazınan, bir dönemin “efsanesi” olarak adlandırılan telefon modeli 3310 geri dönüyor.

ABD Teknoloji internet sitesi Venture Beat yazarlarından Evan Blass’ın makalesine göre, Finlandiyalı teknoloji firması Nokia’nın ilk kez 2000 yılında piyasaya sürdüğü 3310 modeli yeniden satışa çıkarılacak.

Blass, firmanın İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenecek Mobile World Congress 2017’de (MWC) tanıtacağı bu modeli yeniden piyasaya süreceğini, 3310’un modern versiyonunun önce Avrupa’da 59 avro gibi bir fiyatla satışa sunulmasının planladığını aktardı.

Telefonun daha çok müşterilerin yedek telefon ihtiyacını gidermesi amacıyla üretildiğini ifade eden Blass, yeni modelde kamera, renkli ekran ve benzeri özelliklerin yer alıp almayacağına ilişkin bilgi vermedi.

Nokia’nın MWC’de tanıtacağı diğer telefon modelleri Nokia 3,5 ve Nokia 6 olacak. Bu modellerin Android 7 işletim sistemiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

AA

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