Ortaokul öğrencilerine İnstagram’da çirkin oyun

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Polis tarafından yapılan açıklamada Goes, Middelburg ve Hulst’ta yaşayan ve yaşları 15/16 olan küçük kızların açtıkları İnstagram hesabında çevrede bulunan orta okullarındaki öğrencilerin çıplak fotoğraf ve videolarını paylaştıkları için gözaltına alındıklarını belirtti.

Kızların aynı zamanda kendilerine seçtikleri kurbanları photoshopladıkları da aktarıldı. Konuyla ilgili 6 suç duyurusu yapılmasının ardından polisin harekete geçtiği ve Salı günü 2 kızın gözaltına aldığı bilgisi verildi. Yapılan incelemeler sonucu polisin yapılan ihbarların dışında daha fazla suç unsurlarına ulaştığı açıklandı.

Kızların ikisinin 2 gece nezarethanede kaldıktan sonra Perşembe günü serbest bırakıldıkları bildirildi. Hulst’ta ikamet eden şüpheli kızın da Perşembe sabahı gözaltına alındığı ve aynı gün serbest kaldığını belirten polis, telefon ve laptoplara el koydu.

Fotoğraf ve videolarını paylaştıkları kişilerin bazılarını tanıyan kızların diğer kurbanlarını ise öylesine seçtikleri ortaya çıktı. Kızların bunu neden yaptığı, amaçlarının ne olduğu ise henüz bilinmiyor. Ancak son dönemlerde orta okullarda konuyla ilgili ciddi huzursuzluklar yaşandığı bildirildi.

SONHABER.EU