Sesine ve yeteneğine güvenenlerin yeni adresi Dijirad oldu

Avrupa’da Müzikle uğraşan sanatçı, yorumcu, DJ’ler başta olmak üzere seslerini geniş kitlelere duyurmak isteyenler DİJİRAD youtube kanalı ile hedeflerine ulaşabilme şansı yakalayabilir.

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Kurulduğu günden beri yayınlarını aralıksız sürdüren Dijirad’dan ( Dijital Radyolar Platformu ) Avrupalı gençlere büyük imkan sunuyor.

Geçtiğimiz Temmuz ayında hizmetlerine bir yenisini ekleyen Dijirad’ın açtığı Youtube kanalının abone sayısı kısa sürede 11 bin’e ulaştı.

Özellikle Avrupalı gençlerin seslerini duyurmak gibi bir görev üstlendiklerini söyleye Dijirad Yönetim Kurulu Başkanı Halil Aşıran, Avrupa’da yaşayan DJ ve sanatçılara “ Dijirad sizin için var” diyerek mesaj yolladı.

Klasik radyo döneminin kapandığını, artık dijital radyo döneminin başladığını belirten Aşıran, gelişen teknolojik imkanlarla dünyanın en ücra köşesinde yaşayan insanlarımıza ve sanatçılarımıza hizmet etmeyi ilke edindiklerini vurguladı.

Avrupalı gençlere seslenen Halil Aşıran, “ Müzikle uğraşan sanatçı, yorumcu, DJ’ler başta olmak üzere seslerini geniş kitlelere duyurmak isteyen herkese radyolarımız açık. Hiç bir ücret talep etmeden genç kardeşlerimizin seslerini duyurmak bizim işimiz” dedi.

Daha geniş bilgi ve iletişim için:

Youtube: http://www.youtube.com/dijirad

Web: http://www.dijirad.com

Twitter: http://www.twitter.com/dijirad

Facebook: http://www.facebook.com/dijirad

Mail: info@dijirad.com

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