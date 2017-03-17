Sim kartlar tarih oluyor

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Gelişen teknolojinin yansıdığı en büyük alanlardan bir tanesi de mobil platformlar olarak karşımıza çıkıyor.

Donanım anlamında yaşanan gelişmelerin haricinde kablosuz bağlantı nezdinde yaşanan gelişmeler kablolu bağlantıları geride bırakmaya başladı.

Özellikle mobil cihazların vazgeçilmez bağlantılarından internet bağlantıları 4,5G ve yakın zamanda kullanıma sunulması beklenen 5G internet servisi mobil cihazların can damarları arasında yerini alıyor.

Sabah