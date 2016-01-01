Sivrisinek aşısı için gönüllüler aranıyor

İki İngiliz firmanın geliştirdiği ve sivrisinek salyasından bulaşan tüm hastalıklara karşı toplu olarak etki göstereceği öne sürülen yeni bir aşının testi için 60 gönüllü aranıyor.

A+A-

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), İngiliz iki firma tarafından geliştirilen ve sivrisinek salyası yoluyla bulaşan tüm hastalıklara karşı toplu olarak etki göstereceği öne sürülen yeni bir aşının test aşaması için 60 gönüllü arıyor.

NIH’nin Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü araştırmacıları tarafından gönüllüler üzerinde yapılacak testin iki aşamadan oluşacağı belirtiliyor. Vücuduna yeni geliştirilen aşı enjekte edilen gönüllüler, daha sonra hastane ortamında özel cihazlar yardımıyla, herhangi bir hastalık taşımayan sivrisinekler tarafından ısırılmaya maruz bırakılacak.

Araştırmacılar, yeni aşının, sivrisinek salyasına karşı vücudun bağışıklık sistemini harekete geçirerek bu yolla bulaşabilecek tüm hastalıklara karşı vücut direncini artırmayı hedefliyor.

Kaynak AA