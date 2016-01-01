Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Sivrisinek aşısı için gönüllüler aranıyor

İki İngiliz firmanın geliştirdiği ve sivrisinek salyasından bulaşan tüm hastalıklara karşı toplu olarak etki göstereceği öne sürülen yeni bir aşının testi için 60 gönüllü aranıyor.

A+A-

Sivrisinek aşısı için gönüllüler aranıyor

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), İngiliz iki firma tarafından geliştirilen ve sivrisinek salyası yoluyla bulaşan tüm hastalıklara karşı toplu olarak etki göstereceği öne sürülen yeni bir aşının test aşaması için 60 gönüllü arıyor.

NIH’nin Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü araştırmacıları tarafından gönüllüler üzerinde yapılacak testin iki aşamadan oluşacağı belirtiliyor. Vücuduna yeni geliştirilen aşı enjekte edilen gönüllüler, daha sonra hastane ortamında özel cihazlar yardımıyla, herhangi bir hastalık taşımayan sivrisinekler tarafından ısırılmaya maruz bırakılacak.

Araştırmacılar, yeni aşının, sivrisinek salyasına karşı vücudun bağışıklık sistemini harekete geçirerek bu yolla bulaşabilecek tüm hastalıklara karşı vücut direncini artırmayı hedefliyor.

Kaynak AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Artık kokular da internetten gönderilebilecek Artık kokular da internetten gönderilebi...

ABD’li teknoloji şirketi AromyxAromyx, ‘EssenceChip’ adını verdiği yeni nesil çipi sayesinde kokuları dijitalleştirdiğini duyurdu....

Dünyanın 8. kıtası sular altında gizleniyor olabilir Dünyanın 8. kıtası sular altında gizleni...

Bilim adamları, Pasifik Okyanusu'nun altında dünyanın sekizinci kıtası olarak kabul edilebilecek bir kara parçası buldu....

Nokia’nın 3310 modeli geri dönüyor Nokia’nın 3310 modeli geri dönüyor...

Nokia'nın sağlamlığı ve uzun şarj ömrüyle bir dönemin "efsanesi" olarak adlandırılan telefon modeli 3310 geri dönüyor....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
” Türk toplumu arasında gerginlik istiyorlar ” ” Türk toplumu aras...

Hollanda'da sahte hesaplarla Türk toplumu arasında gerginlik...

Hollanda’da sahte reçete patlaması yaşanıyor Hollanda’da sahte r...

Hollanda'da sahte reçete ile eczanelerden ilaç almaya çalışa...

Sivrisinek aşısı için gönüllüler aranıyor Sivrisinek aşısı için gön...

İki İngiliz firmanın geliştirdiği ve sivrisinek salyasından ...

Almanya’nın utanç karnesi Almanya’nın utanç karnesi...

Avrupa’daki İslamofobik ve ırkçı saldırılar kaygı verici. Ve...

Hollywood stüdyoları Antalya’ya taşınıyor Hollywood stüdyoları Anta...

Bir dizi temaslar için Hollanda’ya gelen Antalya Büyükşehir ...

Kayıtlar için Konsolosluklar haftasonu açık olacak Kayıtlar için Konsolosluk...

Türkiye'de anayasa değişikliği için halkoylamasına katılım s...

Müslümanlar Yahudi mezarlığı için kampanya düzenledi Müslümanlar Yahudi mezarl...

ABD'de yaşayan Müslümanlar, Missouri eyaletinde saldırıya uğ...

TSK’da başörtüsü yasağı kalktı! TSK’da başörtüsü ya...

Milli Savunma Bakanlığı'nın düzenlemesine ilişkin talimat ku...

Rakka’daki büyük tehlike! Rakka’daki büyük te...

Türkiye'nin Rakka operasyonuna sadece stratejik destek verme...

Kıbrıs’ta süreç resmen durdu Kıbrıs’ta süreç res...

Kıbrıs müzakerelerinde süreç resmen durdu. Rumların Enosis k...

VIDEO GALERİ