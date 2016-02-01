Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Uçan Araba İçin Tarih Verildi

Airbus’un uçan arabasının piyasaya çıkacağı tarih belli oldu.

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Uçan Araba İçin Tarih Verildi

Bilimkurgu filmlerinden aşina olduğumuz bir görüntü daha kısa süre sonra hayatımızın bir parçası olacak.

Toplu taşıma alanında son zamanlarda ortaya çıkan en ilginç projenin sahibi Airbus. Fransa merkezli Geçtiğimiz aylarda uçan bir taksi modeli üzerinde çalıştığını duyuran Airbus şirketi bu modelin en kapsamlı görüntülerini yayınladı.

Project Vahana olarak da adlandırılan proje kapsamında geliştirilen modelin önümüzdeki yıl test uçuşlarına başlaması planlanıyor.

Şirket söz konusu modelin 2020’de kullanıma girmesi hedefleniyor. Peki uçan taksi müşterilerine nasıl hizmet verecek?

Şirketten yapılan açıklamaya göre, modelin adı CityAirbus. CityAirbus’ı müşteriler akıllı telefonları ile çağırabilecek.

İlk etapta CityAirbus’ı pilotlar uçuracak. Ancak şirket gerekli izinleri alabilirse mu aracı sürücüsüz hale getirebileceğinin de altını çiziyor.

Önümüzdeki 15 yıl içinde dünya nüfusunun yüzde 60’ının şehirlerde yaşaması bekleniyor. Bu durum şirketlerin kent taşımacılığında yeni çözümler üretmeye zorluyor.

KAYNAK KARNAVAL.COM

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