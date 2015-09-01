Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

WhatsApp bu telefonlarda artık çalışmayacak!

WhatsApp, bundan sonra işletim sistemi sürümü eskide kalan ve artık güncelleme almayan akıllı telefonlar için desteğini çekecek.

A+A-

WhatsApp bu telefonlarda artık çalışmayacak!

WhatsApp, işletim sistemi sürümü eskide kalan ve güncelleme almayan cihazlara yönelik desteğini keseceğini daha önceden duyurmuştu. Şimdi ise bunu uygulamaya koyuyor.

Bu haftadan itibaren WhatsApp, iPhone 3G ve bazı Android telefonlarda kullanılamayacak. BlackBerry ve Nokia için ise farklı politikalar izlenecek. Android 2.2 sürümü ve aşağısı, başta iPhone 3GS olmak üzere iOS 6 ve aşağısı ve Windows Phone 7 ile çalışan akıllı telefonlar WhatsApp erişimine kapatılacak.

BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40 ve Nokia Symbian S60 işletim sistemine sahip telefonlar da WhatsApp desteğini kaybedecek. Ancak firma 30 Ocak 2017 tarihine kadar süre tanımış durumda. Bu tarihten sonra onlar da WhatsApp kullanamayacak.

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan platformun, eski işletim sistemi sürümlerinde sayısız açık riski bulunduğu için böyle bir karar aldığı söyleniyor. Eski sürüm telefon kullananlarsa yeni bir akıllı telefona geçiş yapmak zorunda kalacak.

KAYNAK HABER7

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Bilim dünyasını değiştirecek 10 buluş Bilim dünyasını değiştirecek 10 buluş...

Geçen yılın en iyi 10 teknolojik buluşu, tıp, elektronik, fizik, kimya ve mühendislik alanlarında gerçekleştirildi....

Galaxy S6 Edge de Alev Aldı! Galaxy S6 Edge de Alev Aldı!

Son aylarda Samsung'un şöhreti ne yazık ki patlamalarla zedelenmeye devam ediyor....

Türk hacker ordusu geliyor Türk hacker ordusu geliyor

Siber saldırılara karşı genç bilişimcilerden oluşan bir ordu kurulması için btk düğmeye bastı. ekibe giren genç hacker’lara 6-10 bin li...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
Hollanda’da Türk bayrakları yarıya indirildi Hollanda’da Türk ba...

İstanbul Ortaköy’de yeni yıl gecesi yaşanan terör olayına d...

Galatasaray’a bir Hollandalı daha! Teklif yapıldı Galatasaray’a bir H...

PAOK'un sol açığı Garry Rodrigues'le anlaşan Galatasaray, PS...

WhatsApp bu telefonlarda artık çalışmayacak! WhatsApp bu telefonlarda ...

WhatsApp, bundan sonra işletim sistemi sürümü eskide kalan v...

Belçika’dan 2 Türk genci Reina’da yaşadıklarını anlattı Belçika’dan 2 Türk ...

Reina’da yaralanan Türk uyruklu Belçika vatandaşları Berkan ...

Bu yıl onlara daha çok iş düşüyor Bu yıl onlara daha çok iş...

Başta Hollanda olmak üzere komşu ülkelerden de gelenlerle yü...

Avrupa ekonomisinin 2016 karnesi zayıf Avrupa ekonomisinin 2016 ...

Avrupa ekonomisi, artan siyasi belirsizlikler ve zayıf makro...

Hollanda’dan sonra şimdi de Fransa Hollanda’dan sonra ...

Geçtiğimiz aylarda Hollanda'da çok tartışılan önergenin şimd...

İsrail Başbakanı Netanyahu ifade verdi İsrail Başbakanı Netanyah...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, hakkında açılan yol...

Başkonsolosluk(lar) ödüllendirecek Başkonsolosluk(lar) ödüll...

T. C. Hannover Başkonsolosluğu’ndan diğer temsilciliklere ör...

Tavşan tez yazarsa! Tavşan tez yazarsa!

Dünya’da yaşana olaylara, insanlara uyarlamanız dileği ile s...

VIDEO GALERİ