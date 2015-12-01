WhatsApp’ta isyan! Artık bunu yapamayacaksınız

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’in yeni güncellemesi büyük tepkilere neden oldu. Sosyal medyada binlerce kişi tweet atarak WhatsApp’a tepki gösterdi.

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WhatsApp’a gelen en yeni güncelleme kullanıcıların canını fazlasıyla sıktı. Instagram’da kullanılan Stories özelliğinin WhatsApp’a gelmesine anlam veremeyen pek çok kullanıcı, özellikle Favori sekmesinin kaldırılmasından fazlasıyla şikayetçi.

KİŞİLER SEKMESİ KALDIRILDI

Dün geceden beri WhatsApp’a tepki yağıyor. Nedeniyse yeni güncelleme. Güncellemeyle Uygulamada “kişiler” sekmesi ortadan kaldırılırken bu simge yerine hikaye özelliğinin bulunduğu “durum” geldi.

Kişiler sekmesi ise daha önceden grup oluşturmak için kullanılan sohbet simgesine taşındı. Ancak Kişiler simgesini bulamayanlar sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

WHATSAPP’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medyada dakikalarca “Kişilerim nerede” sorusuna cevap arayan kullanıcılar için WhatsApp’ta bir açıklama metni yer alıyor.

Açıklama şöyle:

WhatsApp Durum güncellendi. Favoriler/Kişiler sekmesi artık Durum Sekmesi oldu.

WhatsApp kolaylıkla telefonunuzun adres defterindeki kişilerden hangilerinin WhatsApp kullandığını belirleyebilmektedir.

Yeni sohbet yaratmak için simgeye bastığınızda kişilerinizin bir listesini göreceksiniz. Favoriler/Kişiler sekmesini geri getirmek mümkün değildir.

Ayrıca kullanıclıarın durum güncellemelerinin 24 saat kalıp silinmesi de tepkilere neden oldu.

KULLANICILAR İSYAN ETTİ

Whatsapp’ın yeni halini görenler, Hikayeler özelliğini beğenmediği gibi, yıllardır kullanımda olan Favori sekmesinin kaybolmasının kendileri için sinir bozucu bir durum olduğunu kaydetti.

Kaynak Haber7