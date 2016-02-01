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Avrupa'nın Güçlü Medyası

WhatsApp’ta para kazanma devri başlıyor

Reuters haberine göre işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle doğrudan iletişime geçebileceği bir sistemin testine başlandı.

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WhatsApp’ta para kazanma devri başlıyor

Facebook tarafından yaklaşık 20 milyar $ karşılığında satın alınmadan önce uygulama için kullanıcılarından senelik 0.99$ abonelik ücretini alan fakat daha sonrasında bu politikasından vazgeçerek uygulamayı bedava hâle getiren WhatsApp, gelirlerini arttırmak için yeni yollar arıyor.

Reuters haberine göre işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle doğrudan iletişime geçebileceği bir sistemin testine başlandı. Y Combinator kuluçka merkezinin desteklediği birkaç girişimci şirketin hâlihazırda özelliği test ettiği belirtildi.

Bu firmalardan biri olan Cowlar kurucu ortağı Umer Ilyas, denemelerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirtirken sistemin WhatsApp’ın popüler olduğu yabancı ülkelerde beklenti yarattığını söyledi.

Sağmal ineklerin periyodik aktiviteleri üzerinden veri toplayan bir elektronik tasma sistemi üreten ve süt kalitesini arttırmak için değişiklik önerilerinden bulunan Cowlar şirketi, ineklerin normal davranmadığı durumlarda tasmalardan aldıkları verileri WhatsApp üzerinden otomatik olarak doğrudan çiftçilere göndermek istiyor.

Ünlü teknoloji sitesi Mashable da Reuters haberini destekler nitelikle Hindistan’da “İşletmeler için WhatsApp” ismiyle sistemin test edildiğini iddia etti.

WhatsApp içerisindeki her yeniliğin basit ve güvenilir olmasını istiyorum. Yatırıma devam edeceğiz ki Hindistan genelinde daha fazla insana ulaşabilelim ve ülkenin gelecekteki elektronik ticaret vizyonuna katkıda bulunabilelim.Matt Idema – COO

Yeni sistemde, özellikle 10 veya daha az personel istihdam eden ve iletişimde güçlük yaşayan küçük firmalar hedefleniyor. Sadece Hindistan’da bu firmaların sayısı 50 milyonun üzerinde.

WhatsApp’ın bu girişimi Facebook’un geçen sene Messenger özelliğiyle yaptığı ve çok sayıda ticari botun oluşmasına yol açan yaklaşımıyla görünüşte benzer bir yaklaşım izlenimi uyandırıyor fakat Hindistan örneğinde olduğu gibi WhatsApp dünyenın pekçok yerinde daha popüler bir uygulama.

Hindistan’daki 200 milyon kullanıcısı tüm dünyadaki abonelerinin % 15’ine denk gelen WhatsApp, sadece yeni yıl gecesi Hindistan’dan 14 milyar mesajlaşma trafiğine ulaşmıştı. Facebook ise 2016 yılında rekor bir artışla Asya ülkesinde 155 milyon kullanıcıya ulaşmasına rağmen Whatsapp’ın gerisinde.

Dolayısıyla, Facebook’un bu iş modeli için WhatsApp’ı kullanacak olmasının akla yatkın olduğunu söyleyen uzmanlar, meselenin koşullardan çok zamanla ilgili olduğunu düşünüyor.

WhatsApp geliştiricileri bir süre önce de Instagram ve Snapchat ile rekabet etmek için “Hikâyeler” özelliğini devreye sokmuştu. Google da çevrimdışı Youtube testleri için Hindistan’ı seçmişti.

Haber7

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