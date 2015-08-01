WhatsApp’tan gelen bu linke sakın tıklamayın

Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden gönderilen bir link, kullanıcıların güvenliğini tehlikeye atıyor.

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Akıllı telefonlar ile birlikte hayatımıza giren ve dünya üzerinde yüz milyonlarca kişinin kullandığı WhatsApp uygulamasında, son dönemde kişisel veri güvenliğini tehdit eden bir link dolaşıma girdi.

Bir mesaj ile gönderilen ve ilk bakışta WhatsApp’ın kendi sitesine yönlendirileceğinizi düşündüren link, aslında göründüğü kadar masum değil…

Kiril alfabesiyle yazılan “Whatsapp.com” linke tıkladığınızda ise WhatsApp sürümünü güncellemek yerine Whatsapp ile alakası olmayan bir siteye yönlendiriliyorsunuz.

Site, WhatsApp’ı istediğiniz renklerde kullanabileceğinizi iddia ederken, linki dikkatle incelediğiniz sahte adresin Kiril alfabesiyle yazıldığını fark ediyorsunuz.

Bu sitede, yine zararlı yazılımların olabileceği bir Google Chrome eklentisi eklemeniz uyarısı yapılıyor.

Uzmanlar, 16 binden fazla insanın yüklediği, 55 kişinin ortalama 4 yıldız verdiği eklenti konusunda uyarıda bulunurken, bu özelliğin WhatsApp’ın resmi özelliği olmadığına dikkat çekiyor.

Uzmanlar yine WhatsApp üzerinden gelen linklerin iki kere kontrol edilmesi konusunda uyarılarını yineliyor.

Haber7