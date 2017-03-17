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Avrupa'nın Güçlü Medyası

12 Ülkeden Gençler Türkiye’de Staj Görecek

YTB tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen “Türkiye Stajları” programı, açılış toplantısının ardından başladı. Program kapsamında yurtdışında yaşayan genç Türk vatandaşları, Türkiye’nin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapacak.

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12 Ülkeden Gençler Türkiye’de Staj Görecek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen “Türkiye Stajları” programı, açılış toplantısının ardından başladı. Program kapsamında yurtdışında yaşayan genç Türk vatandaşları, Türkiye’nin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapacak.

YTB tarafından yurt dışında eğitimlerine devam eden gençlerin ülkemizle sosyal, kültürel ve ekonomik bağlarını güçlendirmeleri, ayrıca kariyer planlamalarını yaparken ülkemizin kurum ve kuruluşlarını tanımaları ve Türkçe yeterliklerinin artırılması amacıyla düzenlenen “Türkiye Stajları” programı başladı. Programla birlikte yurtdışında yaşayan genç Türk vatandaşları, Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşlarda staj yapma imkânı bulacak.

İLK DÖNEMDE 12 ÜLKEDEN 60 GENÇ STAJ GÖRECEK

İki dönem halinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Stajlarının ilk döneminde 12 ülkeden 60 genç staj görecek. Programın ikinci dönemi ise 31 Temmuz – 25 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Bu dönemde de 120 öğrencinin ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapmaları YTB tarafından sağlanacak. Program kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarda staj yapılmasının yanı sıra gençlerin ülkemizle olan bağlarını kuvvetlendirmek, kültürümüzü daha yakından tanıma fırsatı bulmak ve Türkçe yeterliklerini daha da geliştirmek amacıyla çeşitli eğitimler, kültür programları ve geziler de düzenlenecek.

Gençlerin staj yapacağı kurumlar ise; Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, AFAD, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Kızılay, KOSGEB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Rekabet Kurumu, TRT, Türkiye Barolar Birliği, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ulusal Ajans, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve YTB olarak belirlendi.

PROGRAM KARİYER PLANLAMALARINA YARDIMCI OLACAK

Bu yıl ikincisi yapılan Türkiye Stajları programının açılış toplantısında gençlere hitap eden YTB Başkanı Mehmet Köse, staj dönemine ilişkin tavsiyelerde bulundu. Gençlerin bulundukları ülkelerde aktif bireyler olmaları ve kariyer planlamaları için Türkiye Stajları programının öneminden bahseden Köse, “Türkiye’yi yakından tanımanız ve mesleki anlamda Türkiye’de tecrübe edinmeniz çok önemli. Bunun ötesinde ise Türkiye ile var olan aidiyetin muhafaza edilmesini ve ülkenizi kendi gözlerinizle tanımanızı çok önemsiyoruz. Bu bağlamda kamu kurumlarımızdaki arkadaşlarla kuracağınız ilişki, o kurumların yapmış olduğu çalışmaları analiz etme ve bunun üzerinden kendi tecrübenizi oluşturmanız sizler için avantaj olacaktır. Sizler burada aynı zamanda yaşadığınız ülkelerdeki tecrübelerinizi birbirinize aktaracak, program sonrasında da iletişim içinde olacaksınız. Bu yüzden bu çalışmaları ve birliktelikleri fazlasıyla önemsiyoruz. Hepinize staj döneminin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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