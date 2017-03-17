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Avrupa'nın Güçlü Medyası

15 Temmuz’un yıldönümünde Türkiye meydanlarda

İstanbul’da 15 Temmuz şehitler köprüsünde oluşan muhteşem görüntü dünya basınında manşetlerden verildi. Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlar meydan nöbetinde 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yaşananları unutmayacaklarını göstererek tüm dünyaya mesaj verdi.

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15 Temmuz’un yıldönümünde Türkiye meydanlarda

FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliklerinin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı. Milyonlarca Türkiye aşığı, özel hazırlanmış 15 Temmuz tişörtleri ve Türk bayrakları ile köprüye akın etti.

İstanbul’da 15 Temmuz şehitler köprüsünde oluşan muhteşem görüntü dünya basınında manşetlerden verildi. Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlar meydan nöbetinde 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yaşananları unutmayacaklarını göstererek tüm dünyaya mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaptığı tarihi konuşmada geleneği bozmadı. Erdoğan Arif Nihat Asya’ın Dua şiirini okudu, milyonlar aminlerle şiire eşlik etti.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgesi haline gelen selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin birinci yıldönümünde Ankara’da düzenlenecek anma törenlerinin programı:

02.00 – Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleri ile TBMM önündeki etkinliğin başlaması
02.05 – Kur’an-ı Kerim Tilaveti – Dua
02.32 – Protokol konuşmaları (Sn. Devlet Bahçeli, Sn. Binali Yıldırım, Sn. İsmail Kahraman, Sn. Recep Tayyip Erdoğan)
03.10 – 81 ilden yürüyen gençlerin getirdiği bayrakların Cumhurbaşkanı’na ve Meclis Başkanı’na teslim edilmesi
03.15 – Video Mapping uygulaması- TBMM ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı
04.50 – Millet Camii’nde sabah namazının kılınması
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 15 Temmuz Şehitler Abidesinin açılışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitapları
Demokrasi nöbeti 16 Temmuz Pazar günü gece 24.00’te sona erecek.”

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