Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

2 kıta arası yaya yolu

İSTANBUL’un iki yakasını altıncı kez birbirine bağlayacak, Üsküdar-Kabataş arasında iki kilometre uzunluğundaki yayaların ve bisikletlilerin geçeceği “İstanbul Boğaziçi Bulvarı” için sondaj çalışmaları başladı.

A+A-

2 kıta arası yaya yolu

Proje, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş’ın, ustalık dönemi vaatlerinden biriydi. İBB şirketlerinden BİMTAŞ, “Taahhüt Altında Bulunan Kabataş-Üsküdar Arası Boğaz Geçiş Yaya Tüneli Deniz ve Kara Sondajlarının Yapılması Hizmet Alım İşi” adı altında yaptığı sondaj ihalesini, merkezi Ankara’da bulunan Envy Enerji ve Çevre Yatırımları AŞ, 7 milyon 500 bin liraya üstlendi.

13 Aralık’ta sözleşme imzalayan şirket, sondaj çalışmalarını 12 Mart 2017’ye kadar tamamlayacak. Envy Enerji firmasının, “A” grubu hisselerinin tamamını geçtiğimiz haziran ayında, Fransız firma Assystem SA satın almıştı. “B” grubu hisselerinin çoğunluğu ise Osman Selçuk Yahşi’ye ait. Kadir Topbaş’ın 2019 yılında sona erecek üçüncü dönemi bitene kadar hayata geçirmeyi planladığı, denizin 20 metre altından geçecek iki katlı yaya tünelinin üst katından yayalar ve bisikletliler geçecek.

Alt katından ise lastik tekerlekli, elektrikli araçlar yolcu taşıyacak.

KAYNAK HURRIYET.COM.TR

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Erdoğan sinyali verdi! Büyük operasyon başlıyor Erdoğan sinyali verdi! Büyük operasyon b...

Fırat Kalkanı harekatı ile kuşatma altına alınan El Bab, DAEŞ'ten temizlendikten ve kontrol sağlandıktan sonrası sıradaki hedef PKK/PYD...

Halep’teki katliamı duyuran Bana, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Halep’teki katliamı duyuran Bana, ...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Halep kentindeki katliamı dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana Alabed...

FETÖ’den mafyaya 500 kilo uyuşturucu FETÖ’den mafyaya 500 kilo uyuşturucu

Terör örgütü FETÖ/PDY ve mensupları hakkındaki suç dosyasına 15 Temmuz darbesi ve Türkiye’nin pek çok faili meçhul cinayetinin yanı sır...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
FETÖ Almanya’nın istihbaratına sızdı FETÖ Almanya’nın is...

''Türkiye düşmanlıgı yapalım derken FETÖ'nün manipülasyonlar...

2 kıta arası yaya yolu 2 kıta arası yaya yolu

İSTANBUL’un iki yakasını altıncı kez birbirine bağlayacak, Ü...

Avrupa’da terör eylemlerinin yolu Hollanda’dan geçiyor Avrupa’da terör eyl...

Geçtiğimiz günlerde Almanya'da meydana gelen terör saldırısı...

Hollanda’da FETÖ’cülerin ipliği pazara çıktı Hollanda’da FETÖ...

Hollanda'da Türk kökenli bir polis memuruna 'Erdoğancı ajan'...

Skandal: Ekmelere maya yerine alkol! Skandal: Ekmelere maya ye...

Avrupa Birliği’nde Aralık ayından itibaren zorunlu hale gele...

Bomba itiraf: DAEŞ’i biz ortaya çıkardık! Bomba itiraf: DAEŞ’...

ABD’li uzman Alexander Azaadgan, DAEŞ’in Batı’da düzenlediği...

Fransa’da ‘ırkçı’ emlak ilanı tepki çekti Fransa’da ‘ır...

Paris yakınlarında bir emlakçıda asılan kiralık ev ilanındak...

Avrupa ile görünmez savaş Avrupa ile görünmez savaş...

Almanya’dan füze, ABD’den uçaksavar, Belçika’dan tüfek, İtal...

ABD, PYD/PKK’ya askeri yardıma hız verdi ABD, PYD/PKK’ya ask...

ABD, Suriye'de PYD/PKK'ya son 2 haftada 3 askeri sevkiyat ya...

Kruidvat geri topluyor Kruidvat geri topluyor

Hollanda'da Kruidvat mağazası sattığı ürünün tüketiciye zara...

VIDEO GALERİ