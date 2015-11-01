28 Şubat Kara Lekesi’nin 20.yılı

Türkiye’de 20 yıl önce bugün yapılan postmodern darbenin 20. yılı. İnanç özgürlüğü ve ifade hürriyeti gibi temel insan hakları ayaklar altına alındığı, binlerce kişinin mağdur olduğu 28 Şubat, 1960, 1980 askeri iltilalleri gibi tarihe kara leke olarak düştü.

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28 Şubat sürecinden bugünlere demokratikleşme ve millet iradesinin hâkim kılınması noktasında Türkiye bir hayli yol kat etmiştir, diyen AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu yaptığı başın açıklmasında,” 28 Şubat Sürecinde Gerçekleşen Hak İhlalleri ve Mağduriyetlerin İncelenmesi Alt Komisyonu” haksızlıkların gün yüzüne çıkarılmasına ve giderilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

15 Temmuz gecesinde de bir kez daha görülmüştür ki, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti darbe zihniyetini ret etmiş, sokaklara çıkarak Cumhuriyetin temellerinden olan demokrasi ve hukukun üstünlüğünü canı pahasına müdafaa etmiştir. Bizlere düşen görev de milletimizin canı pahasına koruduğu demokrasi, hukuk ve insan haklarını daha iyi bir seviyeye getirmek, daha özgürlükçü ve müreffeh bir Türkiye için çalışmaktır. Bu noktada bugün milletin iradesinin daha iyi tecelli etmesi noktasında anayasal değişikliği öngören halk oylaması sürecine gelinmiştir. Türkiye’de demokratik kültürün gelişme seyri açısından büyük önem taşıyan halk oylaması sürecinde milletimizin, millî iradenin hâkimiyetinde bir Türkiye için sorumluluğunu yerine getirmesi gerekmektedir. Türkiye’mizin önünün açık olduğundan kimsenin şüphesi olmasın.”

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