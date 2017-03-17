Açılış öncesi 2 bomba ihbarı asılsız çıktı

Samsun’da 23’üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları’nın Açılış Töreni’nde 2 bomba ihbarı yapıldı. Güvenlik güçleri arama başlattı.
23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları Açılış Töreni öncesi Yeni Samsun Stadı’nda 2 bomba ihbarı yapıldı. İhbar sonrası, güvenlik güçleri aramalara başladı.
Yeni Samsun Stadı’nda yapılan bomba ihbarları asılsız çıktı. Etkinliğin açılış töreni planlandığı şekilde devam edecek.
Haber7
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