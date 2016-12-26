Anayasa değişikliği teklifi komisyonda kabul edildi

TBMM Anayasa Komisyonu, 9 gün süren görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’ni kabul etti.
TBMM Anayasa Komisyonunun anayasa mesaisi sona erdi.
Komisyon, görüşmelerine 20 Aralık’ta başlanan ve AK Parti’li 316 milletvekilinin imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’ni kabul etti.
TBMM Başkanlığına 10 Aralık’ta sunulan teklifin, bazen gece yarısını geçen, bazen sabahı bulan, zaman zaman sert tartışma ve kavgaların yaşandığı görüşmeleri, komisyonda 9 gün sürdü. Teklifin tümü üzerindeki değerlendirmeler, aralıksız 5 gün yapıldı.
En uzun mesai yapıldı
Meclis Başkanlığına 21 madde olarak sunulan teklif, önergelerle 18 maddeye indi.
Görüşmelerin en uzun mesaisi, son gün oldu. Komisyon, teklifi kabul etmek için son gün yaklaşık 17 saat çalıştı.
Teklif, anayasanın “yargı yetkisi” başlığında değişiklik yapıyor. Buna göre, milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılacak.
Milletvekili seçilebilme yaşı 25’ten 18’e indirilecek.
“Askerlikle ilişiği olanların” milletvekili adaylığına başvuramaması öngörülüyor.
Seçimler 4 yılda değil, 5 yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanı seçimleri de 5 yılda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynı gün sandığa gidecek. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek.
KAYNAK AA
Geçen yılın en iyi 10 teknolojik buluşu, tıp, elektronik, fi...
TBMM Anayasa Komisyonu, 9 gün süren görüşmelerin ardından Tü...
Berlin'de Noel pazarına yapılan saldırıdan hemen sonra gözal...
İslamofobi ile Mücadele Platformu, internet üzerinden "İslam...
Türk Hava Yolları, 30-31 Aralık'ta olumsuz hava koşulları ne...
Suriye iç savaşında çatışan taraflar arasında gece yarısı yü...
Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde Suriye'de ateşkesin ilan ed...
ABD yönetimi, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları...
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Terörün ve şiddetin en büyük...
Belçika'da 2012 yılında hastanede bebeğe oksijen verilmesi g...