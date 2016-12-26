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Anayasa değişikliği teklifi komisyonda kabul edildi

TBMM Anayasa Komisyonu, 9 gün süren görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’ni kabul etti.

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Anayasa değişikliği teklifi komisyonda kabul edildi

TBMM Anayasa Komisyonunun anayasa mesaisi sona erdi.

Komisyon, görüşmelerine 20 Aralık’ta başlanan ve AK Parti’li 316 milletvekilinin imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’ni kabul etti.

TBMM Başkanlığına 10 Aralık’ta sunulan teklifin, bazen gece yarısını geçen, bazen sabahı bulan, zaman zaman sert tartışma ve kavgaların yaşandığı görüşmeleri, komisyonda 9 gün sürdü. Teklifin tümü üzerindeki değerlendirmeler, aralıksız 5 gün yapıldı.

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En uzun mesai yapıldı

Meclis Başkanlığına 21 madde olarak sunulan teklif, önergelerle 18 maddeye indi.

Görüşmelerin en uzun mesaisi, son gün oldu. Komisyon, teklifi kabul etmek için son gün yaklaşık 17 saat çalıştı.

Teklif, anayasanın “yargı yetkisi” başlığında değişiklik yapıyor. Buna göre, milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılacak.

Milletvekili seçilebilme yaşı 25’ten 18’e indirilecek.

“Askerlikle ilişiği olanların” milletvekili adaylığına başvuramaması öngörülüyor.

Seçimler 4 yılda değil, 5 yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanı seçimleri de 5 yılda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynı gün sandığa gidecek. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek.

KAYNAK AA

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