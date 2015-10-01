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Atatürk Havalimanı’nda yeni güvenlik önlemi!

Üst düzey güvenlik önlemleri ile korunan Atatürk Havalimanı’nda yeni bir uygulama daha hayata geçti.

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Atatürk Havalimanı’nda yeni güvenlik önlemi!

Havalimanındaki yolcu giriş salonlarına kurulan sistemde yolculardan alınan parmak izi, üzerlerinden alınan örnekler bir cihazda işleme sokuluyor.

Cihaz, üzerinden örnekler alınan yolcunun tehlikeli bir maddeye dokunma ve bulaşma durumunu inceliyor. Birkaç defa tekrarlanan test sonucunda cihazın verdiği uyarıya göre ise yolcu polise teslim ediliyor.

Öte yandan bu sistem yaklaşık iki yıldır dünyanın önemli havalimanlarında da uygulanıyor.

AirportHaber

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