Azerbaycan Eğitim Bakanı Cabbarov, YTB’yi ziyaret etti

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Görüşmede ikili işbirliği imkânları masaya yatırılırken, iki ülkenin diasporalarına yönelik tecrübe paylaşımları ele alındı.

Diasporalara Yönelik Tecrübe Paylaşımını Önemsiyoruz

Azerbaycan ile karşılıklı çalışmaların devam ettiğini belirten YTB Başkanı Mehmet Köse, “Azerbaycan ile işbirliği içerisindeyiz. Karşılıklı yapmış olduğumuz birçok çalışma var. YTB’nin görev alanlarından bir tanesi de yurtdışındaki vatandaşlarımız. Yurtdışında yaklaşık 6 milyon vatandaşımız bulunmakta. Azerbaycan diaspora komitesiyle de yakın temaslarımız bulunuyor. İki ülkenin diasporalarına yönelik tecrübe paylaşımını önemsiyoruz. Bu bağlamda yakın işbirliği içerisinde çalışmalarımız olacaktır” diye konuştu.



İki Ülke Arasında Ciddi Oranda Öğrenci Hareketliliği Var

Azerbaycan ve Türkiye arasında ciddi oranda öğrenci hareketliliği bulunduğuna dikkat çeken Köse, “Hem Türkiye’de, hem de Azerbaycan’da çok ciddi oranda öğrenci bulunmakta. Bu güne kadar başarılı mezunlarımız oldu, inşallah bunların devamı gelir. Aynı şekilde Azerbaycan’da eğitim alan Türk öğrenciler var. İnşallah buradaki sayı da artar ve ortak projelerle destekleme imkânımız olur” dedi.



Mezunlar Azerbaycan’ın Kalkınmasına Katkı Sağlıyor

YTB’nin faaliyetleri neticesinde Azerbaycanlı vatandaşların Türkiye’de kaliteli eğitim aldıklarını ifade eden Azerbaycan Eğitim Bakanı Mikail Cabbarov, “Türkiye hükümetinin desteği ile YTB’nin faaliyetleri neticesinde ülkemizin vatandaşları Türkiye’nin üniversitelerinde kaliteli eğitim almakta. Bu eğitimler sonucunda mezunlar, Azerbaycan’ın kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Azerbaycan olarak bu durumdan fazlasıyla memnum olmaktayız. Tabi, uluslararası öğrenciler YTB’nin yegâne faaliyet alanı değil. Yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının problemleriyle de yakından ilgilenip çözümler sunuyor. Bunun yanında soydaş ve akraba ülkelerle ortak çalışmalar yürütüyor. Biz de kardeşlik imkânlarımıza ait olan meselelere ve mevcut durumların müzakeresine büyük ümit ile bakmaktayız” diye konuştu.