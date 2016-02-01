Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Bakan açıkladı: ABD’den saldırı yapıldı

Enerji Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz hafta yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Bakan açıkladı: ABD’den saldırı yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dün ABD merkezli siber saldırı yapıldığını söyledi.

Berat Albayrak’ın konuşmasından satırbaşları;

İstanbul’un elektriğinin büyük bölümünü Anadolu’dan sağlıyoruz. Sakarya’da Tarihte ilk defa 7 hattın hepsi koptu. Yüksek gerilim direkleri 38 direk yıkıldı. 250’den fazla direğin ise kuleleri koptu. Bu doğal afet noktasında bakıldığında 70 km hızla esen rüzgarlar etkiliği oldu. ciddi bir tahribata yol açtı.

2016 yılında Çanakkale’de denizaltı kablosuyla yeni bir hat devreye aldık. Bu sayede önce Avrupa sonra Anadolu yakasını besleyerek çok ciddi bir sorun yaşanmasının önüne geçti. Bu süreçte İstanbul’un yüzde 30’unda kısmi kesintiler yaptık.

7 HATTIN 4’Ü DEVREDE

Bugün itibariyle 7 hattan 4’ünü devreye aldık. Kalan 3 hattaki direklerin yenilenmesi çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki çetin hava koşulları nedeniyle bir kaç haftamızı alacak.

YERALTI KABLOLARI KESİLMEK İSTENDİ

Bunun sadece olumsuz hava koşullarından mı kaynaklandığını araştırıyoruz. 31 Aralık’ta 3 bölgede yeraltı kablolarının kesilmesini engelledik. Aldığımız ihbarla siber saldırıya dayanıklı önlemler aldık. Yakın zamanda Çanakkale’de ikinci sistemi de devreye alacağız. Biz Karadeniz’de elektrik üretim bunu İstanbul’a getiriyoruz. Bunun için tüketimin olduğu bölgede üretim yapmalıyız. Bugün itibariyle birkaç kişi gözaltına alınmış durumda.

ABDE MERKEZLİ SALDIRI YAPILDI

Dün Amerika merkezli bir siber atak gerçekleşti. Biz bunları püskürterek süreci yürütüyoruz. Bir çok açıdan tedbirli olmalıyız. Türkiye’nin ciddi bir enerji ve elektrik üretim riski yok. 2017’de yatırımlarımıza daha da hız vereceğiz.

Bakanlık olarak yeni karar aldık. Bu dönemde bakım için planlı kesinti olmayacak.

ZAM ÖNGÖRMÜYORUZ

Dolardaki artışlar maliyetleri artırıyor ancak biz elektrik ve doğalgazda zam öngörmüyoruz.

YAZ SAATİ UYGULAMASI

Aldığımız bu kararla birlikte vatandaşlarımızın yüzde 80-90’ından olumlu sonuçlar aldık. Yüzde yüz herkesin memnun olması beklenemez tabiki. Burada bilimsel olarak faydalanacağız saatleri belli. Bu saatler arasına Türkiye’de mesai saatlerinin yerleştirilmesi gerekiyor. Doğuda 15:30’da hava kararıyor. Bunun enerjiye maliyet olarak katkısı oldu. Gün erken aydınlanmıyor. Avrupa’nın birçok kentinde 8:30’larda aydınlanıyor. Bu durum Türkiye’nin batısını etkiliyor. Batı illerine dayalı birkaç aylık okulların başlangıç saatlerini değiştirebiliriz. Bunun değerlendirilmesini yapıyoruz.

KAYNAK HABER7

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