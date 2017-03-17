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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Bakan Soylu’ya suikast hazırlığındaydı öldürüldü

Kadıköy’de düzenlenen operasyonda öldürülen teröristin DHKP-C’li İnanç Özkeskin olduğu belirlendi. Teröristin İçişleri Bakanı Soylu’ya suikast hazırlığı yaptığı ortaya çıktı.

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Bakan Soylu’ya suikast hazırlığındaydı öldürüldü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Acıbadem Betül Sokağı’nda bir adrese özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Yasa dışı terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen şüpheli ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışma sonucu şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi.

BAKAN SOYLU’YA SUİKAST HAZIRLIĞINDAYDI

Öldürülen kişinin DHKP-C üyesi İnanç Özkeskin olduğu belirlendi. Öldürülen teröristin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Çatışmanın yaşandığı yerde olay yeri inceleme çalışması yapıldı. Evde teröristin cesedinin yanı sıra çatışmada teröristçe kullanılan bir silah ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Şüphelinin cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

HAKKINDA BİR ÇOK KEZ İŞLEM YAPILMIŞ

Operasyon sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alarak olayın yaşandığı sitenin bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapatan polis ekipleri, evde yapılan çalışmaların ardından bölgeden ayrıldı.Şüpheli hakkında daha önce terör suçu kapsamında birçok kez işlem yapıldığı öğrenildi.

Sabah

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