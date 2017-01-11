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Bilkent Şehir Hastanesi Avrupa’nın en büyüğü olacak

Ankara’da yapımı devam eden Bilkent Şehir Hastanesi bittiğinde Avrupa’nın en büyük hastanesi olacak.

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Bilkent Şehir Hastanesi Avrupa’nın en büyüğü olacak

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bir milyon 300 bin metrekare kapalı alan ile 3 bin 680 yatak kapasitesine sahip Bilkent Şehir Hastanesi’nin Avrupa’nın en büyük dünyanın da tek parça halinde en büyük hastanelerinden biri olacağını belirterek, “Hastane, herhangi bir aksilik olmazsa ağustos ayında hizmete girecek” dedi.

42 AYLIK SÜRE 24 AYA İNDİ
Şehir hastaneleri projesi için yedi yıldır çalışma yaptıklarını hatırlatan Bakan Müezzinoğlu, “Bugün geleceğe çok daha umutla bakabilecek bir noktayı Ankara’da Bilkent’te yakalamış durumdayız. Ben özellikle Bilkent’in yüklenici firması DİA’ya teşekkür etmek istiyorum. 42 aylık süreyi kısaltan, 24 aylık süreye indiren bir hedefe kilitlendiler” dedi.

300 BİN METREKARE KAPALI ALANA SAHİP OLACAK

Ankara Bilkent Şehir Hastanesinin 3 bin 680 yatak kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Müezzinoğlu, şunları kaydetti: “Avrupa’nın en büyük dünyanın da tek parça halinde en büyük hastanelerinden biri olacak. Son derece ileri teknoloji ile donatılacak olan bu hastanenin, inşallah seneye bu vakitte Ağustos ayına geldiğimiz zaman, bir aksilik olmazsa açılışını planlayacağımız günler olacak. Biz o günleri yakaladığımızda Türkiye dünyaya sağlık alanında farklı mesajları vermeye başlayacak.

YÜZDE 70’İ TAMAMLANDI

Bilkent Şehir Hastanesinin kaba inşaatının yüzde 70’inin tamamlandığını ifade eden Bakan Müezzinloğlu, “Ameliyathaneleri odaları ile çok hızlı, planlı giden bir inşaat süreci var. 2016 Ağustos ayında açılışını yapacak, belki 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi tarihlerde de hizmet sürecini başlatmış olacağız” dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI BİLKENT’E TAŞINACAK

Müezzinoğlu, şehir hastanelerinin ulaşımına kolaylık sağlanması için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Bir gazetecinin, “Maliye Bakanı ‘siyasi istikrarsızlık yatırımları etkileyebilir’ dedi. Bu durum şehir hastanelerini de etkiler mi” sorusuna Müezzinloğlu, “Hayır. Bizim o anlamda tamamen yol haritamız belli, ihale süreçlerimiz devam ediyor” yanıtını verdi. Müezzinoğlu, tıbbi cihaz alımlarında da yerli üretime önem verdiklerini vurguladı.

KAYNAK ENSONHABER.COM

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