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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Büyükada toplantısında Doğu bölgesi bölünmüş Türkiye haritası

Erdoğan’ın Büyükada’da yapılan toplantıyla ilgili açıklamasında ‘masanın üstünde ne tür haritalar, ne tür projeler olduğunu polisimiz tespit etti’ dediği harita ortaya çıktı. İsveç Uyruklu Ali Ghravi’nin üzerinden çıkan haritada Türkiye’nin Doğu bölgelerinin bölünmüş olduğu görülüyor.

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Büyükada toplantısında Doğu bölgesi bölünmüş Türkiye haritası

Uluslararası Af Örgütü ile Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar İçin İzleme Dernekleri’nin Büyükada’da bir otelde yaptıkları toplantı Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Toplantının polis tarafından basılmasının ardından 10 aktivist gözaltına alınırken önceki gün 6’sı ‘terör örgütüne yardım etmekten’ dolayı tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükada’daki toplantıyla ilgili ‘masanın üstünde ne tür haritalar ne tür projeler olduğunu polisimiz tespit etti” diyerek üzerinde çalışılan bir harita olduğuna işaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bahsettiği haritanın toplantıya katılan İsveç Uyruklu Ali Ghravi’nin üzerinden çıkan ve Türkiye’nin Doğu bölgelerinin bölünmüş olduğu bir harita olduğu ortaya çıktı.

BÖLÜNMÜŞ HARİTA

İnsan Hakları Eğitmeni ve bilişim uzmanı olduğunu ifade eden Ghravi’den ele geçen haritada, Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içinde yer alan Doğu ve Güneydoğu Bölgesinin büyük bir bölümünün çizilen sınırla, Kuzey Irak ve Suriye’de Kürt kökenlilerin yaşadığı alanlarla birleştirildiği görülüyor. Yine aynı Haritada İran sınırları içerisinde kalan belirli bölgeler de bu harita içinde tek sınır olarak yer alıyor.

MİT’E SUNULAN BELGE

Toplantıda gözaltına alınanlar arasında olan Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesi Nalan Erkem’den çıkan belgede ise FETÖ terör örgütü soruşturmasında tutuklanan Bedriye İştar Tarhanlı ile defalarca görüştüğü ortaya çıktı. Ele geçirilen dijital malzemeler arasında delil olarak yer alan bir belgede ise MİT tarafından TBMM Araştırma Komisyonuna 2012 yılında gizli ibaresiyle gönderilen bir belge yer aldı. Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser’in telefon ve bilgisayarında yapılan incelemelerde ise, Af Örgütü’ne üye olmak isteyen PKK bir doktorun mesajları bulundu. Mesajda, bu kişinin uzun zamandır PKK üyesi olduğu, Kuzey Irak’ta cephede bulunduğu ve Af Örgütü’ne katkı sağlamak istediği yer alıyor.

Kaynak VATAN

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