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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Büyükada’da yapılan toplantıya operasyon

İstanbul Büyükada’daki bir otelde, ‘insan hakları savunucularının korunmasına yönelik eğitim programı’ düzenlediği iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

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Büyükada’da yapılan toplantıya operasyon

Büyükada’da otele baskın yapan polis 9 kişiyi gözaltına aldı. Alınan istihbarat üzerine polis Büyükada’daki bir otele baskın düzenledi.

Baskında “insan hakları savunucularının korunmasına yönelik eğitim programı” düzenlediği iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Polisin gözaltına aldığı şüphelilerin Yurttaşlık Derneği’nden Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Veli Acı, İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden Günal Kurşun, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nden Nejat Taştan, Yurttaşlık Derneği’nden Özlem Dalkıran, eski Mazlum Der’li aktivist Şeyhmus Özbekli ile moderatörlük yapan Ali Garawi olduğu öğrenildi. İstanbul Emniyetinden gözaltılarla ilgili açıklama yapılmadı.

15 TEMMUZ TOPLANTISINI AKILLARA GETİRDİ

Büyükada’da bir otelde, 15 Temmuz darbe girişiminin yapıldığı gün giriş yapan, çoğunluğu yabancı 17 kişilik grup, 2 gün boyunca toplantı yapmıştı.

Toplantıda CIA’ya çalışan ABD’li profesör Henri Barkey’in de bulunması dikkat çekmişti.

Haber7

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