Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Diyarbakır’da hain saldırı: Şehit ve yaralılar var

Diyarbakır’ın Sur Bölgesi’nde harfiyat alanında patlama oldu, 1 polis şehit oldu, 3 kişi ise yaralandı.

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Diyarbakır’da hain saldırı: Şehit ve yaralılar var

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki terör olaylarının ardından oluşan hafriyatın döküldüğü alanda patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu belirtildi.

BOMBALI SALDIRI İDDİASI

Patlamanın Sur’daki enkazın döküldüğü Dicle Üniversitesi hafriyat alanında bekleyen polis araçlarına yönelik bombalı saldırı olduğu iddia edildi.

BİR POLİS ŞEHİT, 3 POLİS YARALANDI

Saldırıda bir polisin şehit olduğu, 3 polisinse yaralandığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ile birlikte polis ekipleri, UMKE ve itfaiye ekipleri gönderildi.

KAYNAK IHA

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