Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Erdoğan sinyali verdi! Büyük operasyon başlıyor

Fırat Kalkanı harekatı ile kuşatma altına alınan El Bab, DAEŞ’ten temizlendikten ve kontrol sağlandıktan sonrası sıradaki hedef PKK/PYD’nin elindeki Münbiç.

A+A-

Erdoğan sinyali verdi! Büyük operasyon başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın El Bab’tan sonra operasyon sinyali verdiği Münbiç için harekat planı hazırlandı. Hazırlanan plana göre El Bab DEAŞ’tan temizlendikten 10 gün sonra harekata başlanacak ve 2 bin 500 kişilik kara gücü Bab’tan 35 kilometre uzaktaki kente yönelecek.

2 BİN 500 KİŞİLİK KARA GÜCÜ

TSK-ÖSO ittifakı tarafından Münbiç için 2 bin 500 kişilik bir kara gücü hazırlandı. Kara güçleri 10 günlük bir sürede 35 kilometrelik bir mesafede bulunan Münbiç’e ulaşacakları tahmin ediliyor.

İHA’LAR DEAŞ’I İZLİYOR

Cerablus güneyinde 3 günde PYD’yi 13 köyden söktüklerini belirten muhalifler, “PYD’nin tek güvendiği nokta ABD’nin hava desteği olacak ve bu süreçte ABD’nin PYD’ye hava desteği verip vermeyeceğini de bilmiyoruz” şeklinde konuşuyor. El Bab merkez ve çevresinde DEAŞ’in her hareketliliği havadan takip ediliyor. DEAŞ militanları arasında yapılan telsiz konuşmalarında nöbet noktalarına gitmekte zorlandıkları ve çeşitli kamuflaj yöntemleri deneyerek dışarı çıktıkları dikkat çekiyor.

ABD İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fırat Kalkanı operasyonu hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Münbiç konusunda PYD’nin bütün unsurların oradan çıkması konusunda ABD ile anlaştık. Bu çerçevede ortak komisyon Mümbiç’e gitti. Onların gözlemleri konusunda temaslarımız devam edecek. Bir oldu bittiye getirilemez. Rakka konusunda ise DEAŞ’le mücadelede en ufak bir şüphemiz yok.

El Bab’ta süren operasyonlarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İşin bu bölümü bitti ama şimdi Münbiç var. Münbiç’ten sonra Amerika ile el ele verebilirsek Rakka var” demişti.

KAYNAK HABER7

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Halep’teki katliamı duyuran Bana, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Halep’teki katliamı duyuran Bana, ...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Halep kentindeki katliamı dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana Alabed...

FETÖ’den mafyaya 500 kilo uyuşturucu FETÖ’den mafyaya 500 kilo uyuşturucu

Terör örgütü FETÖ/PDY ve mensupları hakkındaki suç dosyasına 15 Temmuz darbesi ve Türkiye’nin pek çok faili meçhul cinayetinin yanı sır...

Rus büyükelçi hayatını kaybetti Rus büyükelçi hayatını kaybetti

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Büyükelçi hayatını kaybetti. Saldırgan ise etkisiz hale getirildi....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
Erdoğan sinyali verdi! Büyük operasyon başlıyor Erdoğan sinyali verdi! Bü...

Fırat Kalkanı harekatı ile kuşatma altına alınan El Bab, DAE...

Amsterdamlı Mustafa’ya kinini kusan Hollandalı Amsterdamlı Mustafa’...

Hollanda'da Amsterdamlı Mustafa'ya içindeki Türk ve Müslüman...

Çaresiz vatandaşlar Kral’ın kapısını çalıyor Çaresiz vatandaşlar Kral&...

Hollanda'da vatandaş Kral Willem Alexander'dan ev,para, tati...

Hollanda’da sosyal medya mercek altına alınıyor Hollanda’da sosyal ...

Hollanda'da 15 Mart 2017 tarihinde yapılacak olan genel seçi...

Rusya’da terör alarmı Rusya’da terör alar...

Polis, Moskova'da 3 tren istasyonunu bomba ihbarı nedeniyle ...

“PKK çocukları kaçırıp DEAŞ’a satıyor!” “PKK çocukları kaçı...

"Asıl mücadelemiz Müslüman görünümlü iblislerle"...

Galaxy S6 Edge de Alev Aldı! Galaxy S6 Edge de Alev Al...

Son aylarda Samsung'un şöhreti ne yazık ki patlamalarla zede...

Almanya’ya iltica talebi 3 kat arttı Almanya’ya iltica t...

Bu yıl Türkiye'den Almanya'ya iltica edenlerin sayısı geçtiğ...

Yurtdışındaki vatandaşlardan sözleşmeli imam alınacak Yurtdışındaki vatandaşlar...

Diyanet’ten devrim gibi karar: Yurtdışındaki vatandaşlardan ...

Türk hacker ordusu geliyor Türk hacker ordusu geliyo...

Siber saldırılara karşı genç bilişimcilerden oluşan bir ordu...

VIDEO GALERİ