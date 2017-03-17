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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Erdoğan: Yorulan varsa kenara çekilsin…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Partili vekillerle yaptığı toplantıda konuştu. Erdoğan, “Yorulan varsa kenara çekilsin” dedi.

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Erdoğan: Yorulan varsa kenara çekilsin…

AK Partili milletvekilleri ve kabine üyeleri ile toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatına yönelik olarak “Yorulan varsa kenara çekilsin. Bizim için tatil, milletle beraber olmaktır” mesajını verdi.

Habertürk TV’den Çimen Çetin’in edindiği bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleri ve kabine üyeleri ile toplantıda 2019’un dönüm noktası olduğunu vurgulayarak “Ahenk ve saygı olmalı” dedi.

“YORULAN VARSA KENARA ÇEKİLSİN”

Erdoğan, teşkilata yönelik olarak “Yorulan varsa kenara çekilsin” mesajını verirken, “Tatil demek, gidelim tatil yapalım demek değildir, halkın her kesimi ile bir arada olun” talimatını verdi.

Erdoğan, AK Parti’deki kongre süreci için milletvekillerinin müdahalesinin olmaması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı yatırımlarla ilgili olarak, “OHAL yabancı yatırımcılar için bahane olamaz” diye konuştu.

Habertürk

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