İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Mevlüt Uysal seçildi

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Kadir Topbaş’ın istifasının ardından İBB başkanlığı için bugün seçim yapıldı. Seçim için İBB Başkan Vekili Ahmet Selamet’in başkanlığında meclis toplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine geçilmeden önce AK Parti ve CHP’nin adayları kürsüye çıkarak konuşma yaptı. AK Parti’nin adayı Mevlüt Uysal, “Bu onurlu görevi üstlenmek için sizlerden görev bekliyorum” derken, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ise, “Seçildiğim takdirde sizlerle birlikte ortak çözümler üretme sözü veriyorum” dedi.

1. TUR SONUCU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki başkanlık oylamasının 1. turu tamamlandı.

İBB Başkanlığı için ilk tur oylamasında AK Parti Adayı Mevlüt Uysal’a 179 oy çıkarken, CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na 126 oy çıktı. İki oyun geçersiz sayıldığı oylama sonucunda başkan seçecek yeterli oy çıkmadığından seçim ikinci tura kaldı.

2. TUR SONUCU

İBB Başkanlığı için ilk tur oylamasında AK Parti Adayı Mevlüt Uysal’a 179 oy çıkarken, CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na 128 oy çıktı.

(İBB Meclisinde AK Parti 179, CHP 127, MHP 2 ve bağımsız 1 olmak üzere toplam 309 kişi oy kullanma hakkına sahip)

MECLİS SEÇİM İÇİN TOPLANDI, KISA SÜRELİ GERGİNLİK YAŞANDI

Bir grup CHP’li meclis üyesi, AK Partili üyelerin yerleri doldurduğunu ve kendilerine yer bırakmadığını söyledi. Bunun üzerine iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma üyelerin yerlerine oturmasının ardından sona erdi. Tartışma nedeniyle meclis toplantısında yaklaşık 15 dakikalık gecikme yaşandı.

UYSAL: AZ LAF ÇOK İŞ

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İBB Başkanı seçimi için toplandı. Ak Parti’nin adayı Mevlüt Uysal meclis üyelerinin tamamına ilk kez konuştu. Uysal, ” Biz az laf, çok iş prensibiyle hizmet üretmeye; insanımızın hayır duasını almaya devam edeceğiz. Biz İstanbullura az laf çok iş vaat ediyoruz” dedi.

“OYUNUZU İSTİYORUM”

Belediye başkanlığının İstanbul’a hizmet için en şerefli makam olduğunu söyleyen Uysal, “Bu en şerefli makamda, emin kişi olmak yüce bir görevdir. Partim ve Sayın Genel başkanımız uygun gördüler. Başkanlık seçiminde partimin adayıyım. İBB Başkanı Sayın Topbaş’ın istifasının ardından, demokratik süreç başladı. Onurlu bu görev olan başkanlığı üstlenmek için huzurunuzdayım, oyunuzu istiyorum” diye konuştu.

“BİZDE MAKAM HİZMET İÇİN VARDIR”

Belediyeciliğin Ak parti ile yepyeni bir anlayış kazandığını söyleyen Uysal, “Bizde makam, mevkii sadece hizmet etmek için vardır. Amacımız Allah rızasıdır, milletimizin hayır duasıdır” dedi.

“AK PARTİ SAYESİNDE TEMİZ HAVA SOLUYORUZ”

1994 öncesinde İstanbul’da 1 km bile metro yoktu diyen Uysal, ” Şuanda 150 km, aktif raylı sistem ağımız var. 257 km’lik raylı sistemin inşaatı devam etmekte. Dünyanın hiçbir şehrinde bu kadar büyük çalışma yoktur herhalde. Tıkanan trafiği tünellerle, yeni yollarla rahatlattık. İstanbul, dünyanın en temiz şehirlerinden biri oldu. Ak parti sayesinde tertemiz bir hava soluyoruz. 15 yılda 2.5 milyon ağaç dikildi İstanbul’a…Biz az laf, çok iş prensibiyle hizmet üretmeye, insanımızın hayır duasını almaya devam edeceğiz. Biz İstanbullara az laf, çok iş vaat ediyoruz” diye konuştu.

“GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ”

Zamanın ruhunu iyi okuyan; hızlı karar alıp, uygulayabilen, sorunları torunlara havale etmeyen, sorundan değil, çözümden yana olan, adil şeffaf hesap verelebilir bir yönetim hedeflediğini söyleyen Ak Parti adayı Mevlüt Uysal konuşmasını şöyle tamamladı: Hemşehrilerimizle etkileşimle hizmet etmeye devam edeceğiz. Devlette devamlılık esastır. Hem hükümetimiz, hem belediyemizin hizmetleri İstanbul’a aksamadan devam edecek. İstanbul, 94’de sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığıyla yeniden doğdu. Ak partinin kurulmasının ve umut olmasını sağlayan köklü bir hizmet geleneği var. Bu geleneğin kurucu sayın Erdoğan’dır. Bunu devam ettirmeyi vaat ediyoruz. Köklü hizmet geleneğimizi ve yerel yönetim anlayışımızı unutmadan, 94 ruhuyla İstanbul’un bütününü kuçaklayan , dokunmadık yürek, silinmedik gözyaşı bırakmamak için, gece gündüz demeden çalışacağız. Ben değil, biz duygusuyla, parti, yaşam tarzına, idelojik tercihlere bakmaksızın hizmetlerimizle; dostluğumuzla tüm gönüllere girme mücadelesi vereceğimizi ilan etmek istiyorum. Büyük bir onurla aldığımız emaneti, anlımız ak, haysiyet ve şerefle taşıma duasıyla hepinizi selamlıyorum.

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