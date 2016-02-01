Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde çatışma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 10-15 el silah sesi duyulduğu bildirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde çatışma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde çatışma çıktı. Emniyet binası çevresinde yoğun silah sesleri duyuldu.

Edinilen bilgilere göre Emniyet Müdürlüğü önünde şüpheli kamyon dur ihtarına uymayınca polis havaya ateş açtı. 1 kişi gözaltına alındı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyeri aşan bir kamyoneti gören polislerin havaya ateş açtığı ve aracın içindeki 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyeri aşarak geçen kamyonette polis inceleme yapıyor.

KAYNAK HABER7

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