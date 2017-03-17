İstanbul ve İzmir’de deprem

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İstanbul ve Ege’de hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve İzmir’de hissedildiği bildirildi.

6.3 ŞİDDETİNDE

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada depremin Ege denizinde olduğu ve şiddetinin 6.3 olduğu bildirildi.

Haber7