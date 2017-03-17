İstanbul’da hayat felç oldu

İstanbul’da gece başlayan ve etkisini sabah saatlerinde artıran şiddetli yağış ve gökgürültüsü ile ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yağışın bir afet olduğunu ve bütün zararın karşılanacağını belirtti. İşte dakika dakika tüm gelişmeler…

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İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışlar devam ederken, kentte 6726 şimşek çaktı.İstanbul’da etkisini gösteren gök gürültülü şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Gün içerisinde yaşanan gelişmeler:

SAAT: 13.20

METEOROLOJİ’DEN FLAŞ AÇIKLAMA – ETKİSİ AZALACAK

Meteoroloji İstanbul’da etkisini sürdüren yağışın saat 15.00’ten sonra etkisini azaltacağını açıkladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından, “Meteorolojik Değerlendirme 1” başlığıyla duyuru yaptı.

Marmara Bölgesi’nde devam eden kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışın saat 15.00’ten sonra Trakya ve İstanbul’da etkisini azaltmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

“Ancak yağışlı sistemin Marmara’nın doğusuna hareket ederek Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın’ın özellikle kıyı kesimlerinde yarın öğle saatlerine kadar şiddetli (75-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olması beklenmektedir. Saat 11.00 itibarıyla son 6 saatte, Silivri’de 128, Üsküdar’da 108, Beykoz’da 85, Sarıyer’de 78, Çatalca’da 55, Kırklareli/Vize’de 45, Eyüp’te 44, Güngören’de 44, Çekmeköy’ de 39 ve Kadıköy’de 35 kg yağış kaydedilmiştir.”

SAAT: 13.10

ÜSKÜDAR’DA BİR VAKFA AİT İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Olay saat 11.00 sıralarında Üsküdar Aziz Mahmut Hudayi Mahallesi’nde meydana geldi. Aşırı yağış nedeniyle bir vakıfa ait istinat duvarı 6 katlı binanın girişine çöktü. Çökme nedeniyle binada kalanlar sokağa çıkamadı. Apartman sakinleri sokağa çıkmak için alt katta bulunan bir dairenin balkonunu kullandı. Balkona dayanan merdivenle binadakiler dışarıya çıkabildi.

SAAT: 13.00

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM’DAN YAĞMUR AÇIKLAMASI

Başbakan ve AK Parti Grubu Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul’daki şiddetli yağış konusunda, “Normal mevsim düzeylerinin, ortalamalarının çok çok üzerinde bir yağış. Olay kontrol altında. Şu ana kadar rapor edilen can kaybı yok. Afet düzeyinde bir iş.” dedi.

“Normal mevsim düzeylerinin, ortalamalarının çok çok üzerinde bir yağış. Ama belediye ve valilik iyi bir işbirliği içerisinde işi, krizi yönetiyor. Ana arterlerde bazı su birikintileri falan var. Araç trafiğine kısıtlama getirdiler. Olay kontrol altında. Şu ana kadar rapor edilen can kaybı yok. Afet düzeyinde bir iş. Kısa zamanda anormal bir yağış düşüşü böyle bir durumu ortaya çıkardı. Doğacak hasarlarla ilgili gereken de yapılacak.”

SAAT: 13.20

ÇERKEZKÖY’DE HASTANEYİ SU BASTI

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde sağanak yağışların ardından Devlet Hastanesi’nin bodrum katını su bastı. Ameliyatlar iptal edildi.

AAT 13.15

İSTANBUL’DA SON 32 YILIN EN YOĞUN YAĞIŞI

İstanbul’a 1 günde son 32 yılın en yoğun yağışının düştüğü açıklandı. Günün ilk yarısında metrekareye; Silivri’de 128 kg, Üsküdar’da 108 kg, Beykoz’da 85, Sarıyer’de 80 kg yağmur yağdı.

SAAT: 12:17

İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANI KADİR TOPBAŞ: CAN KAYBIMIZ YOK, ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT EDİN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yağışlara ilişkin açıklamasında uyarıda bulunarak, “Öğleden sonraki yağış çok daha ciddi olacak” dedi. Topbaş’ın açıklaması şöyle:”Bundan daha az yağışlarda çok daha fazla tıkanmalar olurdu. Yurttaşlarımızın da yardımcı olması lazım. Trafiğe çıkmazlarsa daha rahat bir yaşam sürebiliriz. Öğleden sonra daha ciddi bir yağmur beklenmekte. Toprak suya doydu, öğleden sonra dikkatli olunmalı. Benzer olaylar dünyanın pek çok yerinde yaşandı. Dikkatli olursak sıkıntısız atlatırız. Çok şükür İstanbul’da can kaybı olmadı. Saat 14.00’den sonra yağmur bir daha başlayacak. Akşam saatlerine kadar sürecek.Bazı bölgeleri boşalttık.” ifadelerine yer verdi.

SAAT: 11:36

ULAŞTIRMA BAKANI: BU BİR AFETTİR, ZARAR KARŞILANACAK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Bu bir afettir. Hasar tespit edilince zarar karşılanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi teyakkuzda, gerekli bütün önlemler var çalışmalar yapılıyor. Önlem olarak Avrasya tüneline araç girişini durdurduk” dedi.

SAAT: 10:57

İSTANBUL VALİLİĞİ VE AKOM’DAN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbulluları sel riskine karşı uyardı. AKOM’un hesabından atılan tweette ”#İstanbul bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. SEL RİSKİ ve FIRTINAYA DİKKAT! Yağmur ile birlikte hava serinliyor.” denildi.

İstanbul Valiliği sağanak yağışların ardından sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayaınladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada “Bugün ilimiz yoğun yağış aldığından ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması rica olunur.” ifadeleri kullanıldı.

SAAT: 10.05

DENİZ ULAŞIMI VE RAYLI SİSTEMLERDE BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Yoğun yağış nedeniyle T1 kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri yapılamıyor. M1 Hafif Metro Hattı’nda da seferler Otogar- Kirazlı ve Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında yapılıyor.

Ayrıca, İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Bostancı,Yenikapı, Marmara Adası ve avşa Adası arasındaki deniz otobüsü, Bandırma ve Yenikapı arasındaki hızlı feribot seferlerinin bazıları yapılamadı.

İDO’nun 13.00’teki Yenikapı-Bandırma hızlı feribot, 14.00’teki Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü, 15.00’teki Avşa-Marmara/Avcılar-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri de iptal edildi.

SAAT 10.00

İSTANBUL’A 2 SAATTE 6726 ŞİMŞEK ÇAKTI

İstanbul’da etkisini gösteren gök gürültülü şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, İstanbul üzerindeki yıldırım ve şimşeklerin analizi yapıldı.

Meteogreen hesabından paylaşılan verilere göre; kuzeybatıda son iki saatte 6726 yıldırım/şimşek çaktı. Silivri’de ise metrekareye 109 litre yağış düştü.

SAAT: 09.30

METEOROLOJİ TRAKYA’YI DA UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada önceki tahmin ve uyarıları doğrultusunda Trakya’da beklenen çok kuvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların son 6 saatte Kırklareli Babaeski’de 99 kg/m2, Lüleburgaz’da 54 kg/m2; Tekirdağ Süleymanpaşa’da 67 kg/m2, Hayrabolu’da 65 kg/m2 ve Malkara’da 62 kg/m2’ye ulaştığı belirtildi. Yağışların etkisini devam ettirerek yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını , heyelan vb.) karşı ilgililer ve vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.

SAAT 9.27

AVRASYA TÜNELİ TRAFİĞE KAPATILDI – METRO DURAKLARI VE METROBÜS YOLLARI GÖLE DÖNDÜ

Avrasya Tüneli de yağış nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yağışın etkili olduğu metro durakları ve metrobüs yolları adeta göle döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıların ardından kent genelinde şiddetli yağış ve sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Metro durakları ve metrobüs yolları da sağanak yağışın getirdiği taşkınlardan etkilendi. Yollar adeta göle dönerken, metro duraklarının içleri ve metrobüs yolu da adeta göle döndü. Birçok metro seferi de yoğun yağıştan dolayı iptal edildi.

SAAT: 09.12

ATATÜRK HAVALİMANI – YENİKAPI METROSUNDA SU BASKINI

İstanbul’da son yılların sen şiddetli yağmuru yaşanırken Atatürk Havalimanı – Yenikapı metrosunda çekilen bir görüntü korku filmlerini aratmadı.

SAAT: 08.15

İSTANBUL’DA DENİZ İKİ RENGE BÜRÜNDÜ

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle İstanbul Boğazı’nda da denize karışan sel suyu şaşırtan görüntülere sahne oldu. Yaşanan olay nedeniyle denizin iki renk haline geldiği görülüyor.

Akşam