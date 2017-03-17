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İstanbul’u kısa sürede fırtına, dolu, yağış vurdu

Meteoroloji’nin vatandaşı uyardığı şiddetli yağış, akşam saatlerinde İstanbul’u esir aldı. İstanbul’da dolu ve şiddetli sağanak yağmur, kentte şiddetli yağış, etkisini fırtına ile artırarak sürüyor.

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İstanbul’u kısa sürede fırtına, dolu, yağış vurdu

İstanbul’da dolu ve şiddetli sağanak yağmur, etkili olmaya başladı. Kentte şiddetli yağış, etkisini fırtına ile artırarak sürüyor.

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış, E-5 Silivri yönünde trafiği durdurdu. Metro seferleri de iptal edildi. Marmaray tünel çıkışında araç çıkışlarına 10 dakika boyunca izin verilmedi.Marmaray seferleri iptal edildi. Avrasya Tüneli’nin, yağış ve fırtına sebebiyle geçici süreyle tedbiren trafiğe kapandığı belirtildi.

Kent genelinde akşam saatlerinde yer yer dolu şeklinde yağan sağanak nedeniyle trafikte de aksamalar yaşanıyor. Avrasya Tüneli de yağış ve fırtına sebebiyle geçici süreyle tedbiren trafiğe kapatıldı.

Şişli ve Feriköy’de çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Habertürk Haber Merkezi’nin haberine göre, Bandırma’dan gelen Adnan Menderes adlı İDO feribotu Yenikapı’da iskeleye yanaşırken Orhangazi adlı feribota çarptı. Adnan Menderes feribotunda yarık oluştu.

Bakırköy ve Ataköy’de de su baskınlarına neden olan şiddetli yağış sonrası bazı araçlar mahsur kaldı.Unkapanı’nda bir araç, aşırı yağış ve fırtına nedeniyle, arka yöndeki istikamete doğru döndü.

Meteoroloji ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbullular’ı ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarmıştı.

Saat 18:00 itibariyle bir anda yağmur bulutlarının İstanbul semalarında görünmesinin ardından şiddetli fırtına ile birlikte kentin birçok bölgesinde dolu yağışı da görüldü.

Habertürk Haber Merkezi’nden Gökhan Artan’ın haberine göre; İstanbul’da yağmurun etkili olduğu akşam saatlerinde, ‘CB’ (kümülonimbus) olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlar Atatürk Havalimanı’na inecek uçakları olumsuz etkiledi.Şu an Atatürk Havalimanı’na inişler yapılamazken bazı uçaklar başka meydanlara yönlendirildi. CB bulutlarına yakalanmak istemeyen pilotlar, iniş için yaklaşma yapamayınca havada tur atmak zorunda kaldı.

METEOROLOJİ’DEN UYARI

Meteoroloji’den yapılan uyarıda, “Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Trakya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale’nin kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denilmişti.

Habertürk

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