Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

İzmir’de patlama

İzmir’de adliye yakınlarında patlama meydana geldi.

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İzmir’de patlama

İzmir kent merkezinde saat 16.10’da patlama meydana geldi.

Adliye binası yakınlarındaki patlamanın bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği bildirildi

Patlama sonrası çatışma çıktı. Çatışma halen devam ediyor.

Bayraklı’da bulunan İzmir Adliyesi yakınındaki patlama kentin büyük bölümünden duyuldu.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İzmir Bayraklı’ da adliye binası yakınlarındaki patlamada 3 yaralının olduğu bildirildi.

Yaralılar ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.

TERÖRİSTLERDEN 1’İ ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristen 1’i öldürüldü..

Detaylar geliyor….

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