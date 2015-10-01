Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

İzmir’de terör saldırısı: 2 şehit

İzmir adliyesi yakınlarında bombalı araçla terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda biri polis iki kişi şehit oldu. Teröristlerden ikisi öldürüldü.

A+A-

İzmir’de terör saldırısı: 2 şehit

İzmir Adliyesi’nin hakim ve savcıların kullandığı c kapısı önüne mesai çıkışı sırasında bomba yüklü araçla gelen 3 teröristi güvenlik güçleri fark etti.

Güvenlik güçleri müdahale edince teröristler bomba yüklü aracı infilak ettirdi.

Adliyenin yanı sıra iş merkezlerinin de yoğun olduğu bölgedeki binalarda büyük hasar meydana gelirken, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

2 terörist olay yerinde öldürüldü…

Saldırıda yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen biri polis iki kişi şehit oldu.

Adliyeye giriş ve çıkışlar durdurulurken, çevre güvenlik çemberine alındı. Olay yerinde ölü ele geçen teröristlerin üzerinde bomba tuzaklanmış olabileceği ihtimali üzerine bomba imza uzmanları geldi.

Uzmanlar köpeklerinle inceleme başlattı. İzmir Adliyesi’ne yönelik bomba araçla saldırının ardından İzmir genelinde operasyonlar ve denetimler başladı, kentin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu.

Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Başbakanlık tarafından İzmir’deki patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.

VALİ’DEN İLK AÇIKLAMA

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, yaptığı açıklamada, “Bayraklı adliyesinin önünde bir araç geçerken, polis memurlarımızın polis noktasında durdurmak istemesi sonucu çatışma çıktı. Bu çatışmada, teröristlerin kaçma esnasında bombalı aracın patlatılarak ve bunun sonucunda da maalesef çıkan çatışma sonucunda bir polis memurumuzla bir mübaşirimiz şehit oldu. Yaralı 5 vatandaşımız var.” dedi.

BÖLGEYE TRAFİK AKIŞI KESİLDİ

Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti.

Öte yandan, Bayraklı ilçesindeki adliye binasının C girişindeki polis kontrol noktası önündeki terör saldırısının ardından adliye çevresinde ve bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ayrıca bölgedeki yüksek katlı binaların tepesinde de arama yaptı.

BAŞBAKAN SALDIRIYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım da İzmir’deki saldırıyla ilgili Vali Erol Ayyıldız’dan bilgi aldı.

KAYNAK AHABER.COM.TR

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Türkiye Kandil ve Rojava için harekete geçti! Türkiye Kandil ve Rojava için harekete g...

Türkiye, Kandil, Şengal ve Suriye'deki Rojava'da PKK ve PYD'ye yönelik kapsamlı harekat için harekete geçiyor....

FETÖ’nün iç savaş planı devrede FETÖ’nün iç savaş planı devrede...

15 Temmuz'da Türkiye'ye diz çöktüremeyen güçler yeni bir saldırı için düğmeye bastı....

Ortaköy’de gece kulübüne saldırı: 35 ölü 40 yaralı Ortaköy’de gece kulübüne saldırı: ...

İstanbul Ortaköy'deki saldırıyla ilgili açıklama yapan Vali Şahin, 35 kişinin hayatını kaybettiğini ve 40 yaralı olduğunu söyledi. Şahi...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
Sofuoğlu : “Emeklilik yaşıma geldim” Sofuoğlu : “Emeklilik yaş...

Dünya Supersport şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu...

Yeni bir organımız oldu: Mezenter Yeni bir organımız oldu: ...

İnsan sindirim sisteminde gizlenmiş yeni bir organ keşfedild...

Hollanda yalancı çoban rolünü üstlendi Hollanda yalancı çoban ro...

Türkler ve Müslümanlar üzerinden algı operasyonuna tam gaz d...

İzmir’de terör saldırısı: 2 şehit İzmir’de terör sald...

İzmir adliyesi yakınlarında bombalı araçla terör saldırısı g...

Müslüman kadına sözlü saldırıya para cezası Müslüman kadına sözlü sal...

Birleşik Krallık'a bağlı Gallerde, Müslüman kadına ırkçı sal...

Avrupalı Türkler için seferberlik çağrısı! Avrupalı Türkler için sef...

Almanya merkezli kısa adı TAVAK olan Türkiye Avrupa Eğitim V...

Türkiye Kandil ve Rojava için harekete geçti! Türkiye Kandil ve Rojava ...

Türkiye, Kandil, Şengal ve Suriye'deki Rojava'da PKK ve PYD'...

Anaokulunu basıp 12 çocuğu bıçakladı Anaokulunu basıp 12 çocuğ...

Çin'in güneyinde bir bıçaklı saldırgan anaokulunda 12 çocuğu...

Almanya buz kesti! Almanya buz kesti!

Alman Meteoroloji Kurumu, Almanya’da hafta sonunda termometr...

Türk seyahatçiler yeni yıla dernekleşerek girdi Türk seyahatçiler yeni yı...

Hollanda’da faaliyet gösteren Türk Turizm şirketleri ve seya...

VIDEO GALERİ