İzmir’de terör saldırısı: 2 şehit

İzmir adliyesi yakınlarında bombalı araçla terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda biri polis iki kişi şehit oldu. Teröristlerden ikisi öldürüldü.

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İzmir Adliyesi’nin hakim ve savcıların kullandığı c kapısı önüne mesai çıkışı sırasında bomba yüklü araçla gelen 3 teröristi güvenlik güçleri fark etti.

Güvenlik güçleri müdahale edince teröristler bomba yüklü aracı infilak ettirdi.

Adliyenin yanı sıra iş merkezlerinin de yoğun olduğu bölgedeki binalarda büyük hasar meydana gelirken, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

2 terörist olay yerinde öldürüldü…

Saldırıda yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen biri polis iki kişi şehit oldu.

Adliyeye giriş ve çıkışlar durdurulurken, çevre güvenlik çemberine alındı. Olay yerinde ölü ele geçen teröristlerin üzerinde bomba tuzaklanmış olabileceği ihtimali üzerine bomba imza uzmanları geldi.

Uzmanlar köpeklerinle inceleme başlattı. İzmir Adliyesi’ne yönelik bomba araçla saldırının ardından İzmir genelinde operasyonlar ve denetimler başladı, kentin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu.

Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Başbakanlık tarafından İzmir’deki patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.

VALİ’DEN İLK AÇIKLAMA

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, yaptığı açıklamada, “Bayraklı adliyesinin önünde bir araç geçerken, polis memurlarımızın polis noktasında durdurmak istemesi sonucu çatışma çıktı. Bu çatışmada, teröristlerin kaçma esnasında bombalı aracın patlatılarak ve bunun sonucunda da maalesef çıkan çatışma sonucunda bir polis memurumuzla bir mübaşirimiz şehit oldu. Yaralı 5 vatandaşımız var.” dedi.

BÖLGEYE TRAFİK AKIŞI KESİLDİ

Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti.

Öte yandan, Bayraklı ilçesindeki adliye binasının C girişindeki polis kontrol noktası önündeki terör saldırısının ardından adliye çevresinde ve bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ayrıca bölgedeki yüksek katlı binaların tepesinde de arama yaptı.

BAŞBAKAN SALDIRIYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım da İzmir’deki saldırıyla ilgili Vali Erol Ayyıldız’dan bilgi aldı.

KAYNAK AHABER.COM.TR