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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Kabul edildi: 142 yıla kadar hapis istemi!

HDP Eş Genel başkanlarından Selahattin Demirtaş hakkında 43 yıldan 142 yıla kadar hapis istemiyle iddianame kabul edildi.

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Kabul edildi: 142 yıla kadar hapis istemi!

Demirtaş hakkında hazırlanan iddianamede, PKK/KCK terör örgütünün yöneticisi olduğu, bu kapsamda örgütün “siyasi alan merkezi sorumlusu” olarak faaliyetlerini yürüttüğü, ayrıca değişik tarihlerde katıldığı örgütün yasama organı konumunda olan DTK içerisinde de yönetici sıfatıyla hareket ederek eylem ve işlemlerde bulunduğu belirtiliyordu.

DİYARBAKIR OLAYLARI

Selahattin Demirtaş’ın değişik tarihlerde yapmış olduğu birçok konuşmada terör, cebir ve şiddet olgusunu meşru gösterecek ifadelerde bulunarak terör örgütünün propagandasını yaptığı vurgulanarak, 6-7-8 Ekim olayları olarak bilinen sokak olaylarının meydana gelmesinde HDP MYK’sından ve sonrasında yapılan açıklamanın etkili olduğu da vurgulanıyordu.

142 YILA KADAR HAPİS

İddianamade Demirtaş’ın “Terör Örgütü Yöneticiliği”, “Terör Örgütü Propagandası Yapmak”, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına Muhalefet”, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik”, “Halkı Kanunlara Uymamaya Tahrik”, “Suç İşlemeye Tahrik ve Suçu ve Suçluyu Övme suçlarından 43 yıldan 142 yıla kadar cezalandırılması talep ediliyor.

FİGEN YÜKSEKDAĞ HAKKINDAKİ İDDİANAME DE KABUL EDİLDİ

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında 30 yıldan 83 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Diyarbakır 8. ağır ceza mahkemesince kabul edilen iddianamede, Yüksekdağ’ın terör örgütü PKK’nın yasama organı konumunda olan DTK içerisindeki faaliyetleri ve diğer eylemleri nedeniyle terör örgütünün yöneticisi sıfatıyla cezalandırılması istendi.

Yüksekdağ’ın eylemlerine geniş yer verilen iddianamede, değişik tarihlerde yapmış olduğu konuşmalarla örgütün propagandasını yaptığı ifade edildi.

İddianamede, 6-8 Ekim olaylarının meydana geldiği tarihte partisinin MYK toplantısında bulunması ve yapılan açıklamada imzasının olması nedeniyle sokak hadiselerinin meydana gelmesinde sorumlu olduğu kaydedildi.

Yüksekdağ’ın üzerine atılı olan “terör örgütü yöneticiliği”, “toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik”, “suç işlemeye tahrik” suçları 30 yıldan 83 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında da 30 yıldan 83 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

KAYNAK MİLLİYET, AA

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