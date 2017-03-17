Kadir Topbaş istifa etti, Ak Parti’den ilk açıklama

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, Hicri yılbaşının tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.

Partisinin ve genel başkanının uygun görüp, 2004 yılında İBB başkanlığı görevini kendisine tevdi ettiklerini ifade eden Topbaş, şöyle konuştu:

“Özellikle sayın genel başkanıma, partimin her kademesindeki görevlilerine teşekkür ediyorum. Beni İstanbul sathına çıkarttılar, buradan Türkiye ve dünya tanıdı ve İstanbul gibi emanet bir şehre, müjdelenmiş bir şehre başkanlık yapma onurunu bana yaşattılar. Bundan dolayı yanımda duran, destek veren, bana gönlünde yer ayıran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Üzerimde hakları var bunu biliyorum. Hatırlarım dün gibi hemen şurada medya kayıtlarımızda vardır, bundan 13 yıl 5 ay 20 gün önce yine bir cuma günü dönemin belediye başkanlığını yapmış olan Ali Müfit Gürtuna’dan mührü almak üzere buradaydım. O zaman konuşmalarımda ifade ettim, ’emanet bir şehir ve emaneti devralıyorum, emanetin ne olduğunu bilenlerdeniz’ dedim. Bütün siyasi hayatımda ve buradaki görev sıramda da hep emanet olarak baktım.”

“İhanet edenler asla affedilemez”

Kendi kişisel iş hayatından daha çok İBB başkanlığı görevine zaman ayırdığını aktaran Topbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Zaman zaman söylerim, çocuklarımızı hırsız gibi sevdik, evimize hırsız gibi gittik, yemeğimizi, içmemizi, ibadetimizi dahi zaman zaman aksattık ama görevimizi asla aksatmamak üzere çalışmalarımızı ortaya koyduk. Çünkü büyük bir sorumluluk aldık. İstanbul affedilemeyecek hatalar olursa ‘farklı konuşulur’ arkamızdan. Bunu biliyorduk ve bu emanet şehirde bu görevi yapmaya çalıştık.”

Topbaş, görevi sırasında hata yapmamaya özen gösterdiklerini ifade ederek, “Çünkü biliyoruz ki hata yaparsak telafisi zordur. Özellikle ifade etmek isterim ki hata ile ihanet, birbirine karıştırılmaması gerekir. İhanet edenler asla affedilemez. Asla affetme duygusunu gösteremeyiz. Görevim sırasında çok değerli meclis üyelerim, belediyemin değerli çalışanları, üst düzey yetkilileri ve işçilerimiz, herkes ve özellikle dönemimde il başkanlığı yapan başkanlar, son başkan olarak da sayın Selim Temurci ile birlikte partimin her kademesinde mahallesine kadar, ilçesine kadar bir gönül bağı içerisinde bu kente hizmet etmeye çalıştık.” dedi.

“Borçlu bir belediye bırakmıyorum”

İstanbul’un altında, metrolarıyla raylı sistemleriyle ulaşım ağları başta olmak üzere her alanda ciddi yatırımlar yaptıklarını anlatan Topbaş, “Gerçekten bir kuruşa muhtaç olan belediye, şu anda günü gelmiş bir lira borcu yok. Borçlu bir belediye bırakmıyorum, bunu özellikle ifade etmek isterim. Bu süreçte kendisinden istifade ettiğim sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, bakanlarımıza çok teşekkür ederim. Parti mensuplarıma özellikle teşekkür ediyorum, beni hiç yalnız bırakmadılar. Şunu da söyleyeyim, hayatımda yorgunluk kelimesini asla kullanmadım. Hiçbir yerde yorgunum demedim.” diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ünal’dan ‘Topbaş’ açıklaması

Mahir Ünal yaptığı açıklamada, ”Sayın Topbaş, davasına bağlı olduğunu, gördüğü lüzum neticesinde istifa ettiğini belirtti. Kavgasız gürültüsüz gerektiği şekilde bunu bir nöbet değişimi olarak görmesi sonucunda bir İstanbul beyefendisine yakışır şekilde açıklamalarında ifade etti. Şu sebepten dolayı istifa etti diye bir izahta bulunmak yanlış olur.” ifadelerini kullandı.

KAYA: SAYIN BAŞKAN’NIN TAKDİRİ VE TERCİHİDİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ise Topbaş’ın istifasına yönelik, “İstifa sayın başkanın takdiri ve tercihidir” açıklamasını yaptı.

Kaya, Topbaş’ın istifa gerekçesine ilişkin bir değerlendirme yapmadı.

AA/Haber7