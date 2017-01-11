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Yaklaşık 25 yıldır Türkiye’de Akdeniz kıyılarımızda yelken yaptığını belirten, BBC muhabiri Michael Buerk, kendini Türkiye’de Londra’da olduğundan daha güvende hissettiğini söyledi.

Londra Boat Fuar’ında Türkiye standını ziyaret eden BBC muhabiri Michael Buerk DHA’ya konuştu. DHA muhabiri Aynur Tattersall’un sorularını yanıtlayan Buerk, “Kendimi Türkiye’de Londra’dan Daha Güvende Hissediyorum” dedi.

Göcek Kıyılarına Bayılıyor

Uzun yıllar BBC’nin yurdışı muhabirliği yapan ünlü gazeteci Türkiye hayranı olduğunu söyleyerek “Türkiye’de yelkenlim var. 25 yıldır Göcek ve Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında yelken yapıyorum. Tanıştığım herkese Türkiye’ye gitmesini söylüyorum” diye konuştu.

Türkiye’de son zamanlarda yaşanan terör saldırılarından hiç korkmadığı ve terör olaylarının dünyanın heryerinde yaşanan şeyler olduğunu ifade eden gazeteci, buna alışmak gerektiğini söyledi.

“İngiltere’de terör endişesi var”

Tanıştığı herkese Türkiye sahillerinin güvenli olduğunu söylediğini belirten Buerk şöyle konuştu; “Arkadaşlarımla yelken yaptığımız yerlerin Suriye sınırına ve İstanbul’a binlerce mil uzakta olduğunu söylüyorum. Bu ülkede de (İngiltere) hala terör var. Irlanda Kurtuluş Örgütü (IRA), El-Kaide ve ISID gibi potansiyel terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Zor günlerden geçiriyoruz. Türkiye zor zamanlar yaşıyor. Biz de farklı nedenlerden dolayı zor günler yaşıyoruz çünkü Avrupa Birliği’nden ayrılıyoruz. İnsanlar “dünya nereye gidiyor” diye endişeli ama herkes yine de tatile gitmek istiyor. Herkes Akdeniz’in en güzel koylarında yelken açmak istiyor. Hepimiz şuan Türkiye’de olmak istiyoruz. Dışarıya bakın berbat bir hava var. Gri, yağmurlu ve iç karartıcı bir hava. Şuanda düşündüğüm tek şey Nisan ayının biran önce gelmesi ve Türkiye’ye gitmek”.

KAYNAK DHA