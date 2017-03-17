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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Kılıçdaroğlu yürüyor, Avrupa seviniyor

Türkiye’de Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün Ankara’dan başlattığı “Adalet” pankartlı yürüyüş Avrupa basınında geniş yer bulurken Avrupa ülkelerinden de destek geldi.

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Kılıçdaroğlu yürüyor, Avrupa seviniyor

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun devlet sırlarını deşifre etttiği gerekçesi ile 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüşe ilk destek Fransa’dan geldi.

CHP Yurt Dışı Teşkilatları , Fransa’nın Strazburg şehrinde bulunan Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bir yürüyüş düzenleyerek Kılıçdaroğlu’na destek vermesi de Avrupa basınında yer alarak gözleri Türkiye’ye çevirdi.

Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüşü Fransız AFP haber ajansı, Kılıçdaroğlu’nun “Ödenecek bir bedel varsa, bunu ödeyecek ilk kişi ben olacağım” sözleri ile duyurdu.

İngiliz Reuters haber ajansında yürüyüş, Muhalefet milletvekili casusluk suçlamasıyla 25 yıl hapis cezası aldı. 15 Temmuz darbe giirişimin ardından başlayan baskılarda tutuklanan ilk CHP milletvekili olduğu vurgulandı.

İngiliz BBC, Alman Deutsche Welle, Rus Sputnik, ABC News, Reuters ile birlikte Al Jazeera de Kılıçtaroğlu’nun başlattığı “Yürüyüş”e geniş yer ver vermekle birlikte yürüyüşü an ve an takip eden yayın kuruluşları oldu.

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